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يتوعدهم ويهددهم.. «بويصير»: إجدابيا انظري لما حدث في صبراتة وصرمان فالأمر لن يختلف كثيرًا 

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر المدعو «محمد بويصير»،  المستشار السابق لدى المجلس الرئاسي، في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طرد من وصفهم بـ «مجرمى حفتر» قوات الجيش الليبي، من المنطقة الغربية بـ «الأمر المهم»، على حد قوله. 

وأكد «بويصير» المقيم في الولايات المتحدة الامريكية منذ سنوات، على أن “الهزيمة الحقيقية للجيش الوطني تكمن في مدن برقه”، مشبهًا القوات المسلحة بأنها مثل “السرطان”، الذى لن يتم التخلص منه، إلا بـ “استئصاله من جذوره”، على حد وصفه.

وفي خضم فرحته بدخول مقاتلي شورى بنغازي ودرنة لمدينتي صبراتة وصرمان، توعد «بويصير» مدينة إجدابيا بأنها ستلاقي نفس المصير من اقتحامات وقبض وحرق لمقرات الشرطة والجيش وملاحقة الموالين للمؤسسة العسكرية قائلا: “إجدابيا انظري لما حدث فى الغرب ليلة أمس واليوم.. فالأمر لن يختلف  كثيرُا.. جهزى مجلسك البلدي”، على حد قوله.

الوسوم

إجدابيا بويصير صبراتة صرمان

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • هل أنت ممن لا شرف لهم وممن يتنكروا لأهم ويتعالوا عليهم ما يفرح لرزية أهله إلا الكلب لانه الوحيد الذي سيشبع لحم خرفان يوم ما تنفق لا بأس به من الخراف التي يملكها أهله ولكن أنت ماهي المكاسب التي ستجنيها من خسارة الجيش للمعركه غير النبح في قنوات الفتنه

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  • ياحمار انظر الان الى تقدم الجيش الوطنى فى قلب لتعرف جيدا ان المعركة الحقيقة وعشرات الجثث من الاتراك والمرتزقة والسوريين وانظر ماذا حدث بعد مجزرة غريان تقدم بعدها الجيش وحرر سرت واصبح شرق مصراطة وتقدم الى قلب طرابلس اما فى المنطقة الغربية فمدن صغيرة راينا سيطرةالجيش خمس مدن فى يوم واحد واعادتها بعد تحرير طرابلس اسهل وانظر الى قتلى المليشيات جنوب الوطية

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  • العبرة بالنهاية فرد فعل الجيش الوطنى سيجعل امثالك من الجرذان يخرسوا بعد سحق كلاب اردوغان الذى يسقط تحت جائحة الكورونا تعصف وتكشف غباوته حيث وصلت الاصابات 61 الف

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