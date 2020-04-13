يتوعدهم ويهددهم.. «بويصير»: إجدابيا انظري لما حدث في صبراتة وصرمان فالأمر لن يختلف كثيرًا 

اعتبر المدعو «محمد بويصير»، المستشار السابق لدى المجلس الرئاسي، في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طرد من وصفهم بـ «مجرمى حفتر» قوات الجيش الليبي، من المنطقة الغربية بـ «الأمر المهم»، على حد قوله.

وأكد «بويصير» المقيم في الولايات المتحدة الامريكية منذ سنوات، على أن “الهزيمة الحقيقية للجيش الوطني تكمن في مدن برقه”، مشبهًا القوات المسلحة بأنها مثل “السرطان”، الذى لن يتم التخلص منه، إلا بـ “استئصاله من جذوره”، على حد وصفه.

وفي خضم فرحته بدخول مقاتلي شورى بنغازي ودرنة لمدينتي صبراتة وصرمان، توعد «بويصير» مدينة إجدابيا بأنها ستلاقي نفس المصير من اقتحامات وقبض وحرق لمقرات الشرطة والجيش وملاحقة الموالين للمؤسسة العسكرية قائلا: “إجدابيا انظري لما حدث فى الغرب ليلة أمس واليوم.. فالأمر لن يختلف كثيرُا.. جهزى مجلسك البلدي”، على حد قوله.