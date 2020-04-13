“حرق وتصفية” في صبراتة بعد سيطرة قوات الوفاق

قالت مصادر محلية من مدينة صبراتة، إن أفرادا مسلحين من قوات الوفاق اقتحموا منازل مواطنين وأشعلوا فيها النيران، مرجحة أن تكون هذه المنازل لمؤيدين للجيش الوطني.

وأضافت المصادر لـ”218″، الاثنين، أن المسلحين أضرموا النيران أيضا في عدد من المؤسسات الرسمية، ودخلوا إلى سجن المدينة وقاموا بتصفية عدد من المساجين، وأطلقوا سراح آخرين يتبعون لهم، وهي معلومات لم يتسن لـ”218″ تأكيدها من جهات رسمية.

وتأتي هذه التطورات بعد أن شهدت المنطقة الغربية تطورات عسكرية متسارعة، بدأت بضربات جوية شنتها طائرات الوفاق على تمركزات الجيش في عدد من المدن من بينها صبراتة، ثم شنت قوات الوفاق هجوما واسعا سيطرت من خلاله على صرمان وصبراتة والعجيلات.

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