مصادر خاصة لـ218 تكشف ما حدث في مدينة صرمان

ذكر مصدر خاص ل 218 نيوز ان أفرادا مسلحين تابعين لكتائب مسلحة تابعة لحكومة الوفاق قاموا بتصفية مراقب التعليم بمدينة صرمان محمد عباس عند سيطرتهم على المدينة صباح يوم أمس.

و ذكرت مصادر أخرى لـ218، أن مراقب التعليم لم تتم تصفيته، بل قُتل اثناء قتاله الكتائب المسلحة عند دخولها للمدينة.

وفي وقت سابق، ذكر شهود عيان لـ 218 أن أعمالًا انتقامية حدثت في مدينتي صرمان وصبراتة، منها حرق للبيوت وبعض المؤسسات الحكومية أثناء سيطرة الكتائب المسلحة على المدينتين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية