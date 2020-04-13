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مصادر خاصة لـ218 تكشف ما حدث في مدينة صرمان

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر مصدر خاص ل 218 نيوز  ان أفرادا مسلحين تابعين لكتائب مسلحة تابعة لحكومة الوفاق قاموا  بتصفية مراقب التعليم بمدينة صرمان محمد عباس عند سيطرتهم على المدينة صباح يوم أمس.

و ذكرت مصادر أخرى لـ218، أن مراقب التعليم لم تتم تصفيته، بل قُتل اثناء قتاله الكتائب  المسلحة عند دخولها للمدينة.

وفي وقت سابق، ذكر شهود عيان لـ 218 أن أعمالًا انتقامية حدثت في مدينتي صرمان وصبراتة، منها حرق للبيوت وبعض المؤسسات الحكومية أثناء سيطرة الكتائب المسلحة على المدينتين.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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