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السراج: تعليمات لوزارة الخارجية بإرسال جثامين «المرتزقة» في معركة صرمان وصبراتة إلى دولهم

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، إنه أصدر تعليمات لوزارة الخارجية بإرسال جثامين «المرتزقة» الذين قتلوا في معارك الإثنين، إلى دولهم مع أوراقهم الثبوتية  «حتي يعرفوا ما فعلت أيديهم».

وتابع السراج خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن السيطرة على صبراتة وصرمان ومناطق الساحل الغربي من قوات القيادة العامة، «يمثل يوم انتصار لكل الليبين»، وفق قوله.

ولفت إلى أنه أصدر أوامر لوزارة الداخلية بتفعيل مديريات الأمن في «المدن المحررة»، وتستلم الأمن فيها وإعادة الاستقرار.

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كما أعطى تعليمات لوزارة الصحة بالعمل الفوري مع كل الوحدات والمستوصفات والمراكز الصحية والمستشفيات والعيادات، لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين والتجهيزات الخاصة لمواجهة جائحة كورونا، فضلا عن توجيهات لوزارة الحكم المحلي للعمل مع المجالس البلدية المنتخبة لتقديم الخدمات للمواطنين.

وفي وقت سابق من الإثنين أكدت غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق، السيطرة على مدينتي صبراتة وصرمان ومناطق الساحل الغربي من قوات القيادة العامة، و«تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».

وحذرت الغرفة، في بيان، «بشدة كل من تُسوّل له نفسه» للقيام بأعمال انتقامية أو سرقات أو اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • ياميبون تقتلون العمالة الاجنبية وتتهموها ياكلب الكل يعرف ان ابناء كل مدينة هم من يدافعوا عنها اما انتم عبيد السلطان يقاتل نيكانة عنكم مرتزقة من سوريا وتشاد ولدى الجيش اسرى منهم هل لديك اسير واحد ليظهر كذبكم اما جثث الاتراك والسوريين فبالعشرات وجدها الجيش الوطنى فى ابوسليم وهو فى الطريق اليك ايها المجرم مطلوب حيا او ميتا بعد ان اعترفت بتبعية الدواعش الذين يقطون الرؤوس ويحرقون المنشأت الحكومبة ومنازل المدنيين بتبعيتهم لك فانت زعيم عصابة ارهابية اما الفساد فمسجل باعتراف اخوانك الارهابيين

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  • والله نتمنى نشوف مرتزق واحد بس ورينا واحد بس ،،، لازم تعرف أن الامم المتحدة يعرفوا أن مافيش مرتزقة مع حفتر ،،، هذا الأسلوب قديم شوف غيره ،، وزيد افتحله عيونه خلي يجب مرتزقة و يفلقها

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  • لماذا لا يقصف الجيش الوطنى وكر هذا المجرم فى ابوستة او يتقدم للقبض عليه فهو اكبر مجرم وخائن للوطن جلب المرتزقة والاتراك لقتل الشعب الليبى ومعهم دواعش لقطع الرؤوس واعطاهم نصف مليار دينار مخصصة لمكافحة الكورونا وخفض مرتبات الموظفين ورفع الدعم ليسرق المبلغ من قوت الغلابة

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