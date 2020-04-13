 باشاغا: داخلية الوفاق ستؤمن مناطق الساحل الغربي

أعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، أن الفراغ الأمني لن يكون موجود بمناطق الساحل الغربي، وأن منتسبي الوزارة سينتشرون في جميع مناطق الساحل الغربي ابتداء من اليوم الثلاثاء.

وأكد بشاغا، أن عناصر وزارة الداخلية، سيقومون بتفعيل مديريات الأمن ومراكز الشرطة بما يضمن تحقيق الأمن وتطبيق القانون.

وقدّم وزير الداخلية في حكومة الوفاق، التهاني لقوات الوفاق، بعد دخولها لمدينتي صبراتة وصرمان.

وفي وقت سابق، شهدت المنطقة الغربية، تجدد الاشتباكات المسلحة بين الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

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