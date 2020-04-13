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 باشاغا: داخلية الوفاق ستؤمن مناطق الساحل الغربي

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، أن الفراغ الأمني لن يكون موجود بمناطق الساحل الغربي، وأن منتسبي الوزارة سينتشرون في جميع مناطق الساحل الغربي ابتداء من اليوم الثلاثاء.

وأكد بشاغا، أن عناصر وزارة الداخلية، سيقومون بتفعيل مديريات الأمن ومراكز الشرطة بما يضمن تحقيق الأمن وتطبيق القانون.

وقدّم وزير الداخلية في حكومة الوفاق، التهاني لقوات الوفاق، بعد دخولها لمدينتي صبراتة وصرمان.

وفي وقت سابق، شهدت المنطقة الغربية، تجدد الاشتباكات المسلحة بين الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • على اساس انك حققت الامن فى طرابلس ونفذت امر القبض على الصندوق المتهم بتهديد وزير المالية بالقتل وخرج من المنافذ بعد ترقيته للعمل فى سفارة ليبيا فى تركيا ولا المجرم المطلوب دوليا وظهر فى مديرية امن الزاوية فانت وزير الارهاب ويجب على الجيش السيطرة على مقر وزارتك وهو قريب منها وفى مرمى نيرانه لكن نريدك حيا

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  • باهى ياميبون ولكن الجيش الوطنى سيؤمن طرابلس ومصراطة التى يتم دكهما لتحريرهما قبل رمضان اذهب للصحراء الغربية مع الدواعش هناك واهل هذه المدن اقدر على تحريرهت بانفسهم مع قصف جوى مستمر لتدميرهم وتسهيل مهمة الاهالى

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