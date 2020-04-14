نواف البدر من الكويت: نبارك انتصارات حكومة الوفاق الشرعية وسيطرتها على كامل الساحل

هلل كاتب كويتي مغمور، يدعى نواف البدر، لما سماه “انتصارات حكومة الوفاق الشرعية”، زاعمًا أنها “سيطرة على كامل الساحل من طرابلس حتى تونس!!”.

واعتبر الكاتب الكويتي المغمور، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على تويتر، أن تلك «الإنتصارات» المزعومة، تسببت في دحر من أسماهم “أعداء ليبيا”.

لم يمر الكثير حتى صوبت الكاتبة الصحفية الليبية ريم البركي، المعلومات الخاطئة التي ذكرها “البدر”، قائلة له “عزيزي الساحل الليبي ممتد من «أمساعد» حتى «رأس جدير».. الساحل الذي تتحدث عنه هو 175 كيلومتر من أصل 1800 كيلو متر منهن 1100 كيلو متر تحت سيطرة الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر.. كفاكم من تسويق الوهم!”.

وشن الطيران التركي المسير، صباح اليوم الاثنين، ضربات استهدفت غرفة عمليات محاربة داعش في صبراتة، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، بالتزامن مع قصف من البحرية التركية للمدن الساحلية.

وعلى إثر ذلك، دخلت المليشيات المسلحة التابعة للوفاق والمرتزقة السوريين، مدينة صبراتة، وبينهم إرهابيو “مجلس شورى ثوار بنغازي” الفارين من مدنهم بعد تطهيرها من قبل القوات المسلحة، وأبرزهم القيادي فرج شكو، الذي أعلن اشتراكه في الهجوم على المدينة.