بعد ارتفاع حالات الإصابة.. لجنة مكافحة كورونا بمصراتة تطالب المواطنين الالتزام بحظر التجول

طالبت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، المواطنين القاطنين بالبلدية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وحظر التجول وعدم التراخي في تطبيق التعليمات.

وتأتي مطالبة اللجنة العليا في مصراتة، بعد الإعلان عن إصابة جدية بفيروس كورونا في ليبيا وارتفاع حالات الإصابة إلى 26 حالة ، التي رأت من خلالها، بضرورة دق ناقوس الخطر لتفشي الفيروس في ليبيا، ويجب أخد الإحتياطات اللازمة لمكافحته.

ووجهت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، رسالة عاجلة إلى رئيس جهاز الحرس البلدي مصراتة، عضو اللجنة العليا، بضرورة اتخاد إجراءات رادعة للأنشطة التجارية المخالفة لقرار الحظر.

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