«الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين» يدين انتهاكات «عصابات الوفاق» بحق المدنيين الآمنين

أدان المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين، القصف التركي الغادر الذي تتعرض له المدن والقرى في المنطقة الغربية، كذلك الانتهاكات التي ترتكبها «عصابات حكومة الوفاق» بحق المدنيين الآمنين.

كما استنكر المجلس الأعلى لقبائل الأشراف، في بيان عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأشد عبارات الشجب هذه الممارسات الإرهابية من قبل «قطعان الحشد الميلشياوي»، محملًا البعثة الأممية والمجتمع الدولي وجميع المنظمات ذات الصلة، مسؤولية ما جرى من أحداث.

أكد البيان، أن قبائل الأشراف والمرابطين تؤكد على ضرورة القيام برفع قضايا قانونية أمام المحاكم الدولية ضد الدول التي تسببت في تدمير الدولة الليبية وعلى رأسها دولتي «قطر وتركيا».

وأشار البيان، إلى أن المجلس الأعلى لقبائل الأشراف، يخول القوات المسلحة العربية الليبية بالبدء في سرعة حسم المعركة ميدانياً للقضاء على كافة المليشيات الإرهابية، فإنه “لا مناص من القضاء على أعمال المنظومة الإجرامية الحاكمة في طرابلس التي لا تتوانى عن زرع الفتن واستجلاب المرتزقة ونهب خيرات البلاد”.