القيادة العامة للقوات المسلحة تكلف «الدرسي» بقيادة السرب «رعد»

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الثلاثاء، قرارا بتكليف العميد أحمد بورويس الدرسي، آمراً لسرب «الشهيد مؤمن الدرسي العمودي» (رعد).

وبحسب إيجاز صحفي صادر عن القيادة العامة بالقوات المسلحة العربية، فإن القيادة العامة أصدرت تعليماتها بتكليفّ العميد أحمد بورويس الدرسي آمراً لسرب الشهيد مؤمن الدرسي العمودي (رعد).

وشن سلاح الجو الليبي، قبل ساعات، عدة غارات على تمركزات لتجمعات للمليشيات والعصابات الإرهابية، حيث استهدف سلاح الجو الليبي مليشيات أسامة جويلي في مدينة جادو وكبدها خسائر فادحة، كما شن غارات على مواقع الجماعات الإرهابية في “شكشوك” و “ومحمية صرمان”.

كما شن سلاح الجو الليبي سلسلة من الغارات على تمركزات المليشيات في منطقة أبوقرين شرق مصراتة، فضلا عن شن سلسلة من الغارات على مواقع المليشيات شرق مدينة مصراتة.