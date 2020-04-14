ننشر أسماء قتلى مليشيات مدينة جادو الموالية لـ«أسامة جويلي».. أحدهم نجل آمر القوة المتحركة 

حصلت صحيفة «الساعة 24» على قائمة أولية بأسماء قتلى مليشيات مدينة جادو الموالية للمدعو أسامة جويلي، وهم؛ «عمر سعيد قوجيل»، و«خالد سالم الأعمى»، و«هانيبال البدراني»، و«ايهاب ساسي دوعي».

وكان مصدر عسكري، قد أكد أن سلاح الجو الليبي استهدف مليشيات أسامة جويلي في مدينة جادو وكبدها خسائر فادحة.

وعلمت «الساعة 24» من مصادرها الخاصة، أن القتيل الأول المدع «عمر سعيد قوجيل»، هو نجل آمر القوة المتحركة «سعيد قوجيل»، الذي ظهر قبل ساعات متوعداً الجيش الليبي بالقتل والملاحقة.

وكان الطيران التركي المسير، قد شن صباح الاثنين، ضربات استهدفت غرفة عمليات محاربة داعش في صبراتة، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، بالتزامن مع قصف من البحرية التركية للمدن الساحلية.

وعلى إثر ذلك، دخلت المليشيات المسلحة التابعة للوفاق والمرتزقة السوريين، مدينة صبراتة، وبينهم إرهابيو “مجلس شورى ثوار بنغازي” الفارين من مدنهم بعد تطهيرها من قبل القوات المسلحة، وأبرزهم القيادي فرج شكو، الذي أعلن اشتراكه في الهجوم على المدينة.