«الغويل»: حصر الدفاع عن طرابلس على «أنصار فبراير» خطأ سياسي سيخلق حالة غضب

قال المحلل الأمريكي الليبي، والمقرب من “حكومة السراج”، حافظ الغويل، إن حصر الدفاع عن طرابلس فقط على ما يسمى بـ”الثوار” و”أنصار فبراير” غير صحيح وخطأ سياسي كبير سيخلق غضب بين نسبة كبيرة من أهل طرابلس.

وأضاف حافظ الغويل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” أن أغلب أهل طرابلس ضد “ثوار فبراير” وما فعلوه .

وتابع:” أن كثير من المدافعين عن طرابلس وضد حفتر لا علاقع لهم بفبراير”.

ورصدت “الساعة 24”، مساء أمس الإثنين، نشر المليشيات الإرهابية الموالية لتنظيمي “القاعدة” و”داعش” الفوضى، وبث الرعب في قلوب سكان مدينة صبراتة، بعد دخولهم إليها ضمن الغزو الذي بدأته البحرية التركية وطيرانها المسير.

وأشعلت المليشيات النيران في مقر مديرية أمن صبراتة، واقتحمت عناصرها منازل المدنيين، وهاجمت المواطنين الموالين للجيش الليبي، وأحرقت منازلهم أيضا.

وقال شهود عيان إن عناصر مليشيا “مجلس شورى بنغازي” طاردت المواطنين بشوارع صرمان، وتجول قادتها بآلياتهم العسكرية في الشوارع، وأطلقوا الرصاص في الهواء.