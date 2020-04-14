الجيش الليبي يلقي القبض على 7 مرتزقة سوريين ويقتل 12 آخرين بمحور أبو سليم

ألقت القوات المسلحة العربية الليبية، القبض على أحد المرتزقة السوريين ويدعى “محمد عيدان” من سكان”دير الزو” والذي يتبع “جبهة النصرة” التابعة لتنظيم القاعدة.

وقال مراسل “الساعة24” إن الجيش الليبي ألقى القبض على مرتزق يدعى “محمد عيدان” من سكان”دير الزو” والذي يتبع “جبهة النصرة” التابعة لتنظيم القاعدة و6 آخرين في محور أبوسليم.

وأوضح مراسلنا، أن المرتزق السوري، تم نقله مع آخرين إلى محاور طرابلس لمنع دخول الجيش الليبي إلى العاصمة مقابل الحصول ” 2000 دولار”، مؤكدا أنه تم القبض عليه هو و”6″ أخرين، فضلا عن مقتل “12” منهم في محور بوسليم

وكان مصدر عسكري، قد أكد منذ قليل أن سلاح الجو الليبي استهدف مليشيات أسامة جويلي في مدينة جادو وكبدها خسائر فادحة.

وحصلت صحيفة «الساعة 24» على قائمة أولية بأسماء قتلى مليشيات مدينة جادو الموالية للمدعو أسامة جويلي، وهم؛ «عمر سعيد قوجيل»، و«خالد سالم الأعمى»، و«هانيبال البدراني»، و«إيهاب ساسي دوعي»، و«سليمان مزوز» و«عمر عريبي الختالي».

وكان الطيران التركي المسير، قد شن صباح الاثنين، ضربات استهدفت غرفة عمليات محاربة داعش في صبراتة، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، بالتزامن مع قصف من البحرية التركية للمدن الساحلية.

وعلى إثر ذلك، دخلت المليشيات المسلحة التابعة للوفاق والمرتزقة السوريين، مدينة صبراتة، وبينهم إرهابيو “مجلس شورى ثوار بنغازي” الفارين من مدنهم بعد تطهيرها من قبل القوات المسلحة، وأبرزهم القيادي فرج شكو، الذي أعلن اشتراكه في الهجوم على المدينة.

ورصدت “الساعة 24”، مساء أمس الإثنين، نشر المليشيات الإرهابية الموالية لتنظيمي “القاعدة” و”داعش” الفوضى، وبث الرعب في قلوب سكان مدينة صبراتة، بعد دخولهم إليها ضمن الغزو الذي بدأته البحرية التركية وطيرانها المسير.

وأشعلت المليشيات النيران في مقر مديرية أمن صبراتة، واقتحمت عناصرها منازل المدنيين، وهاجمت المواطنين الموالين للجيش الليبي، وأحرقت منازلهم أيضا.

وقال شهود عيان إن عناصر مليشيا “مجلس شورى بنغازي” طاردت المواطنين بشوارع صرمان، وتجول قادتها بآلياتهم العسكرية في الشوارع، وأطلقوا الرصاص في الهواء.