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سلاح الجو ينفذ ضربات على قوات الوفاق في جادو وشكشوك

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفّذ سلاح الجو التابع للجيش الوطني، ضربات على مواقع تابعة لقوات حكومة الوفاق، في منطقة شكشوك وجادو.

وكشفت مصادر خاصة لـ218، أن الضربات الجوية أسفرت عن تدمير 6 سيارات في منطقة شكشوك، و16 سيارة أخرى لقوات حكومة الوفاق، بالقرب من “شليوني” مدينة جادو.

وأوضحت المصادر الخاصة، إن من بين السيارات التي استهدفها سلاح الجو، كانت بين منطقة جناون وشكشوك.

وأشارت المصادر الخاصة، أن موقع تنفيذ الضربات، كان بالقرب من مصنع البلاط الذي يقع بين منطقة قصر الحاج وشكشوك.

وتأتي الضربات الجوية لسلاح الجو، بعد محاولات لمجموعة من السيارات المسلحة التابعة لقوات الوفاق في مدينة جادو، في محاصرة قاعدة الوطية الجوية، التي يسيطر عليها الجيش الوطني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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