اللجنة الطبية طبرق تعلن عن دورة تدريبية للعناصر الطبية والطبية المساعدة

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية بمدينة طبرق، عن بدء الدورة التدريبية للعناصر الطبية و الطبية المساعدة، المتعاملين بشكل مباشر مع حالات الإشتباه والحالات المصابة بمراكز الرصد وأقسام العزل والحجر الصحي.

وأشارت اللجنة الاستشارية، أن الدورة التدريبية، ستكون ضمن مواعيد محددة، بمقر قاعة المرحوم الدكتور عبدالرزاق زيدان، بمركز طبرق الطبي.

ودعت اللجنة الاستشارية الطبية بمدينة طبرق، الراغبين بالالتحاق بالدورة، التواجد في المكان والتاريخ المحددين.

وأوضحت اللجنة، أن الدكتور أحمد سعد، سيقوم بإعطاء الدورة التدريبية، عن طريق منظمة الصحة العالمية.

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