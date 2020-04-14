«أوحيدة»: ما يجري في ليبيا ليست حرب مواقع بل معركة خنادق تستجوب الصبر والثبات 

قال علي أوحيدة، الصحفي الليبي المستقل المقيم ببروكسل في بلجيكا، إن “كل قائد عسكري له أوراق لا يطرحها كما يتوقع الخصم”، لافتًا إلى أن “قلب الطنجرة فن لا يتقنه من يحتمي بالمرتزقة”.

وغرّد “أوحيدة” على حسابه بتويتر قائلا: “ما يجري في ليبيا ليست حرب مواقع بل معركة خنادق تستجوب الصبر والثبات والرجال والعتاد، يستحيل هزيمة إرادة الشعوب والمرتزقة لا يبنون وطنا والعملاء لا يشيدون دولة”.

وأضاف، “طائرات تركية، فرقاطات ايطالية، مرتزقة سوريون، ضباط أتراك؛ إنها حرب التحرير الوطنية”، مشيرًا إلى أن “هناك قذيفة مدفعية سقطت على بعد 250 مترًا من فرقاطة إيطالية قبالة ليبيا، وهذا دليلًا أخر على التنسيق التركي الإيطالي”.

وتابع؛ “كل الاعلاميين من عرب وأجانب يعيشون إما في دول ديمقراطية أو في دول يفرض فيها الجيش النظام، لكنهم يصفقون لأنصار المليشيات، لماذا؟ لأنهم باعوا ضميرهم للإخوان صراحة ولان هاجس ليبيا الموحدة والقوية يثير فزع الجميع”.

وأشار “أوحيدة” إلى أنه “كنا بسذاجة نعتقد أن الأمن الليبي هو من ضمن الأمن القومي العربي”، مستطردًا “الطيران التركي يذبح الليبيين أمام كل العرب مجتمعين”، مردفًا “لا ردة فعل عربية أو أوروبية بعد تبني الإعلام التركي للعمليات العسكرية الجارية في ليبيا.. صمت مريب”.

أوضح الصحفي الليبي المستقل المقيم ببروكسل في بلجيكا، أن “وزراء دفاع الناتو يجتمع يوم الأربعاء عبر الفيديو، وتركيا ستبلغ حلفائها بسير عملياتها العسكرية”، مستطردًا أن “كل أخبار الغزو التركي تنشر مباشرة في الإعلام التركي وإقرار رسمي بدور أنقرة، فليبيا تتعرض للاحتلال وشعبنا يتفرج”.