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«أوحيدة»: ما يجري في ليبيا ليست حرب مواقع بل معركة خنادق تستجوب الصبر والثبات 

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال علي أوحيدة، الصحفي الليبي المستقل المقيم ببروكسل في بلجيكا، إن “كل قائد عسكري له أوراق لا يطرحها كما يتوقع الخصم”، لافتًا إلى أن “قلب الطنجرة فن لا يتقنه من يحتمي بالمرتزقة”.

وغرّد “أوحيدة” على حسابه بتويتر قائلا: “ما يجري في ليبيا ليست حرب مواقع  بل معركة خنادق تستجوب الصبر والثبات والرجال والعتاد، يستحيل هزيمة إرادة الشعوب والمرتزقة لا يبنون وطنا والعملاء لا يشيدون دولة”.

وأضاف، “طائرات تركية، فرقاطات ايطالية، مرتزقة سوريون، ضباط أتراك؛ إنها حرب التحرير  الوطنية”، مشيرًا إلى أن “هناك قذيفة مدفعية سقطت على بعد 250 مترًا من فرقاطة إيطالية قبالة  ليبيا، وهذا دليلًا أخر على التنسيق التركي الإيطالي”.

وتابع؛ “كل الاعلاميين  من عرب وأجانب يعيشون إما في دول ديمقراطية أو في دول يفرض فيها الجيش النظام، لكنهم يصفقون لأنصار المليشيات، لماذا؟ لأنهم باعوا ضميرهم للإخوان صراحة ولان هاجس ليبيا الموحدة والقوية  يثير فزع الجميع”.

وأشار  “أوحيدة”  إلى أنه “كنا  بسذاجة نعتقد أن الأمن الليبي هو من  ضمن الأمن القومي العربي”، مستطردًا “الطيران التركي يذبح الليبيين  أمام كل العرب مجتمعين”، مردفًا “لا ردة فعل عربية أو أوروبية بعد تبني الإعلام  التركي للعمليات العسكرية الجارية في ليبيا.. صمت مريب”.

أوضح الصحفي الليبي المستقل المقيم ببروكسل في بلجيكا، أن “وزراء دفاع الناتو  يجتمع يوم الأربعاء عبر الفيديو، وتركيا ستبلغ حلفائها بسير عملياتها العسكرية”، مستطردًا أن “كل أخبار الغزو التركي تنشر مباشرة في الإعلام التركي وإقرار رسمي بدور أنقرة، فليبيا تتعرض للاحتلال وشعبنا يتفرج”.

الوسوم

أوحيدة ليبيا معركة خنادق

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • لقد لفتت نظري قراءة إسرائيل لما سيكون غداً أن هي تراخت او تآخرت اليوم في أستهداف صغير اليوم الذي سيكبر غدا فكل ما ينزل فصيل ايراني فارسي علي الارض في سوريا تسارع اسرائيل من هو يجهز في مخيمه الي قصفه ادراكا منها أن اجهاض الجنين اليوم أسهل من قتاله بعدما يكبر فهذا الفصيل رؤيه ثاقبه فهذا الفصيل الذي نزل قرب حدودها سيصبح جيش يهدد أمنها وفيما يتعلق بحرب جيشنا علي عملاء تركيا في ليبيا قد يكون فات علي جيشنا أنه في الحروب ليس هناك شئ غير جائز وشئ جائز فكل ما يقربك من الانتصار علي العدو قوم به بدون تردد فيه قول ينسب الي نابليون وهو ان اول خطوه لإحراز النصر علي العدو هي معرفه إمكانيات العدو ثم العمل علي إضعافها وهذه الأمر لم تقوم به قوات الجيش الليبي فيما يتعلق بإضعاف قوات العدو سيرا نحو النصر عليه وفات علي القياده أدراك ان زخات المطر علي صغرها عندما تتجمع وتتراكم ستصبح سيل والسيل يصبح طوفان عارم بمعني كلمة رصدنا دونما إلحاقها بكلمة قصفنا كانت خطأ فادح فكان كل مره يخرج علينا أحدهم تاره الناطق بأسم القياده وتاره مدير إدارة التوجيه المعنوي رصدت القياده العامه وصول طائرة شحن عسكريه محمله بالأسلحه والمرتزقه السوريين الي مصراته كذلك رصدنا باخره شحن يستخدمها اردوغان لدعم المليشيات رست في ميناء طرابلس فهل كانت لا تدرك القياده العامه أن وصول شحن وراء شحن مهما كان صغر حجمه ووصول طائرة مرتزقه وراء طائرة مرتزقه سيتكون منهم جيش معادي يشد ازر المليشيات وأن وصل علي فترات متقطعه أليس كان من الانجع والاجدر ان تستهدف الشحنه قبل أفراغها ويستهدف طائرة المرتزقه أثناء نزولهم فلما تركناها بالعين واليوم نريد ان نقصها بالجره ونبحث أين خزنوا سلاحهم لنقصفه وأين يتواجد المرتزقه لنقصفهم فقد كانوا المرتزقه وأسلحتهم لقمه سائغه للجيش ولكنه فوت علي نفسه فرصة محق وإبادة كل ما من شأن شد عضد المليشيات

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  • نحن فى مجتمع دولى اشبه بالغابة لا يعرف الا القوة فرغم مخرجات برلين والتعهد بعدم توريد السلاح راينا تدخل علنى من بوارج تركية تقصف مدن ليبية اى جنون هذا ولماذ الصمت العربى كان لزاما ان يطلب القائد الاعلى للجيش الوطنى كما قال من قبل امام البرلمان المصرى تدخلا مباشرا من الجيش المصرى القادر بامكانياته الهائلة من دفن الاتراك والمرتزقة اذا تحرك بريا وجويا وبحريا والطريق سالك حتى مصراطة مع فرض حصار بحرى وبرى وضربات الاباتشى سيتمكن الجيش الوطنى من دخولها فى ساعات وينطلق منها الى طرابلس وتوته توته خلصت الحدوتة خاصة ان القوات المصرية تدربت من قبل على هذه العملية فى المناورة قادر 2020 بقى التنفيذ وهى قادرة كاقوى جيش عربى وافريقى واسلامى والتاسع عالميا ويسبق ايطاليا والمانيا وتركيا واسرائيل ولم يكن فى اى يوم جيش احتلال بل ساهم فى تحرير الدول الافريقية من الاستعمار عكس المحتل التركى وماضيه الدموى

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  • اخى على لا يوجد شئ اليوم اسمة الأمن القومي العربي، حكام العرب وخاصتا حمير الخليج الذين تريد منهم الدفاع عن الأمن القومي العربي هم فى الحقيقة اكبر عدو الى الأمن القومي العربي وهم من ساهم ولازال فى تدمير جدار الأمن القومي العربي. حمير الخليج مخلفات الاستعمار الانجليزي والذين اليوم عبيد الامبريالية الامريكية الغربية لا يفهمون اصلا معنى الأمن القومي العربي، كل الذى يهمهم هو مشيختهم ياطويل العمر. ارض دويلاتهم قواعد للقوى الكبرى والاقليمية ومواردهم تحت تصرف العم سام يستعملها فى دعم اقتصاد امريكا وشن الحروب التدميرية فى البلدان العربية الكبيرة بما في ذلك الصرف على منظمات الاسلام الماسونى التى يزج بها الان فى الجيل الرابع من الحروب، مثل تنظيم الاخوان الماسونيين. ولكن رغم كل الذى تشاهدة الان على امتداد الوطن العربى وليس فقط ليبيا سينتهى مع تحرير العراق، تحرير شامل وعميق والذى سيتم قبل نهاية هذه السنة باذن اللة. انا اعرف انك لن تصدقنى الان ولكن سترها فى الاشهر القريبة. جميع قوات الدول النووية في العالم مجتمعة لن تكون قادرة على منع تحرير العراق في 2O20. العالم سيكون مذهولا. عندما ينفجر العديد من البراكين حول العالم في نفس الوقت ، بما في ذلك بركان يلوستون العملاق، سيبدأ تحرير العراق وسيكتمل في فترة زمنية قصيرة جدًا. تحرير العراق وتوحيد العرب سيتم فى فترة زمنية قصيرة جدا وستبقى شعوب العالم مندهشة قرون من الزمن

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