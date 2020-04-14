توزيع مساعدات على 295 أسرة في زليتن

وزع صندوق الزكاة في بلدية زليتن مساعدات على 295 أسرة، بإجمالي 1818 فرد.

جاء ذلك خلال اليوم الأول من الحملة التي أطلقها فريق معا نتعافى، بدعم من رجال أعمال، تحت شعار معا لأجل زليتن، لمساعدة الأسر المحتاجة، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

وتتضمن المساعدات المقدمة سلل غذائية إضافة إلى مواد التنظيف، والعمل جاري لتقديم المساعدات إلى باقي الأسر المسجلة داخل صندوق الزكاة.

وفي حين سعى المجلس البلدي زليتن إلى زيادة المخصصات من أسطوانات غاز الطهي، إذ تقدم بطلب إلى شركة البريقة لتسويق النفط بتخصيص ست شحنات يوميا للمدينة، بما يتناسب مع الكثافة السكانية في البلدية.

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