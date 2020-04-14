المشري: لم نأت للانتقام وإنما لفرض سيطرة «التيار الديمقراطي» على كامل التراب الليبي

وصف خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري والقيادي في حزب العدالة والبناء “الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في ليبيا” ما جرى، أمس الاثنين، في مدن الساحل الغربي بأنه معركة لرفض «مشروع الاستبداد وحكم العسكر»، زاعما بأنهم ذاهبون في مشروعهم إلى نهايته، وحتى بسط سيطرة «حكومة الوفاق» والتيار «المدني الديمقراطي» على كامل التراب الليبي وهدم «المشروع العسكري».

وأدعى المشري، في مداخلة هاتفية مع «قناة فبراير»، الذراع الإعلامية لما يسمى ثوار فبراير، أن قواتهم لم تدخل صبراتة وصرمان وبقية مدن الساحل الغربي لغرض الانتقام أو إثارة الفوضى، وإنما جاءوا لأجل دولة العدل وحفظ حقوق الناس.

وهدد المناطق التي تتواجد بها القوات المسلحة بالاجتياح إذا لم تذعن لهم، مشيرا إلى أن فرصهم في النجاة قليلة، لأنه متأكد بأن الأيام والأسابيع القادمة ستشهد انتصارات كبيرة لقواتهم.

ونفى عضو تنظيم الإخوان المدرج على قوائم الإرهاب، أن تكون للجيش الليبي أي حاضنة اجتماعية في المدن التي دخلتها مليشياتهم أمس الاثنين، زاعما أن أهالي تلك المدن خرجوا فرحين، في مظاهر تستكمل مظهر «ثورة فبراير» التي تعرضت إلى العديد من محاولات الإجهاض، لكنها ستستمر إلى أن يشتد عودها وتبني ليبيا التي تنعم بالديمقراطية، وفقا لقوله.

يشار إلى أن الطيران التركي المسير، مدعوما بالبوارج الحربية قام منذ فجر أمس الاثنين، بعملية تمهيد كبيرة لدخول المليشيات والإرهابيين والمرتزقة السوريين إلى مدن الساحل الغربية، وتداول ناشطون مقاطع فيديو لأعضاء في تنظيم القاعدة وداعش، ومهربي البشر والوقود كانوا من ضمن المجموعات المسلحة، كما ظهرت مشاهد مروعة لإعدامات ميدانية وحرق للجثث ومراكز الشرطة ومنازل المواطنين الداعمين للجيش والشرطة في صبراتة وصرمان.