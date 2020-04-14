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المشري: لم نأت للانتقام وإنما لفرض سيطرة «التيار الديمقراطي» على كامل التراب الليبي

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصف خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري والقيادي في حزب العدالة والبناء “الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في ليبيا” ما جرى، أمس الاثنين، في مدن الساحل الغربي بأنه معركة لرفض «مشروع الاستبداد وحكم العسكر»، زاعما بأنهم ذاهبون في مشروعهم إلى نهايته، وحتى بسط سيطرة «حكومة الوفاق» والتيار «المدني الديمقراطي» على كامل التراب الليبي وهدم «المشروع العسكري».

وأدعى المشري، في مداخلة هاتفية مع «قناة فبراير»، الذراع الإعلامية لما يسمى ثوار فبراير، أن قواتهم لم تدخل صبراتة وصرمان وبقية مدن الساحل الغربي لغرض الانتقام أو إثارة الفوضى، وإنما جاءوا لأجل دولة العدل وحفظ حقوق الناس.

وهدد المناطق التي تتواجد بها القوات المسلحة بالاجتياح إذا لم تذعن لهم، مشيرا إلى أن فرصهم في النجاة قليلة، لأنه متأكد بأن الأيام والأسابيع القادمة ستشهد انتصارات كبيرة لقواتهم.

ونفى عضو تنظيم الإخوان المدرج على قوائم الإرهاب، أن تكون للجيش الليبي أي حاضنة اجتماعية في المدن التي دخلتها مليشياتهم أمس الاثنين، زاعما أن أهالي تلك المدن خرجوا فرحين، في مظاهر تستكمل مظهر «ثورة فبراير» التي تعرضت إلى العديد من محاولات الإجهاض، لكنها ستستمر إلى أن يشتد عودها وتبني ليبيا التي تنعم بالديمقراطية، وفقا لقوله.

يشار إلى أن الطيران التركي المسير، مدعوما بالبوارج الحربية قام منذ فجر أمس الاثنين، بعملية تمهيد كبيرة لدخول المليشيات والإرهابيين والمرتزقة السوريين إلى مدن الساحل الغربية، وتداول ناشطون مقاطع فيديو لأعضاء في تنظيم القاعدة وداعش، ومهربي البشر والوقود كانوا من ضمن المجموعات المسلحة، كما ظهرت مشاهد مروعة لإعدامات ميدانية وحرق للجثث ومراكز الشرطة ومنازل المواطنين الداعمين للجيش والشرطة في صبراتة وصرمان.

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الغزو التركي خالد المشري مجلس الدولة الاستشاري

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • لا تفرج فالويل القادم اليكم اعظم واعم ربما الجيش لم يقرأ المستقبل بشكل جيد مشاهدته الامدادات التي كانت تصل الي الارهابيين من الارهابي الكبير وراعي الارهاب المدعو لبز طيز قرد وخان قد يكون فات علي جيشنا أنه في الحروب ليس هناك شئ غير جائز وشئ جائز فكل ما يقربك من الانتصار علي العدو قوم به بدون تردد فيه قول ينسب الي نابليون وهو ان اول خطوه لإحراز النصر علي العدو هي معرفه إمكانيات ثم العمل علي إضعافها وهذه الأمر لم تقوم به قوات الجيش الليبي فيما يتعلق بإضعاف قوات العدو سيرا نحو النصر عليه وفات علي القياده أدراك ان زخات المطر علي صغرها عندما تتجمع وتتراكم ستصبح سيل والسيل يصبح طوفان عارم بمعني كلمة رصدنا دونما إلحاقها بكلمة قصفنا كانت خطأ فادح فكان كل مره يخرج علينا أحدهم تاره الناطق بأسم القياده وتاره مدير إدارة التوجيه المعنوي رصدت القياده العامه وصول طائرة شحن عسكريه محمله بالأسلحه والمرتزقه السوريين الي مصراته كذلك رصدنا باخره شحن يستخدمها اردوغان لدعم المليشيات رست في ميناء طرابلس فهل كانت لا تدرك القياده العامه أن وصول شحن وراء شحن مهما كان صغر حجمه ووصول طائرة مرتزقه وراء طائرة مرتزقه سيتكون منهم جيش معادي يشد ازر المليشيات وأن وصل علي فترات متقطعه أليس كان من الانجع والاجدر ان تستهدف الشحنه قبل أفراغها ويستهدف طائرة المرتزقه أثناء نزولهم فلما تركناها بالعين واليوم نريد ان نقصها بالجره ونبحث أين خزنوا سلاحهم لنقصفه وأين يتواجد المرتزقه لنقصفهم فقد كانوا المرتزقه وأسلحتهم لقمه سائغه للجيش ولكنه فوت علي نفسه فرصة محق وإبادة كل ما من شأن شد عضد المليشيات

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