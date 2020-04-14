الحكومة الليبية لـ«الأتراك»: أطماع أردوغان «عراب الإرهاب» ستعيد لكم أبناءكم في توابيت

أصدرت الحكومة الليبية، رسالة عاجلة موجهة إلى الشعب التركي، مؤكدة أن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان، أضر بالعلاقة التاريخية بين الشعبين، التي كانت مبنية دائمًا على الاحترام المتبادل، والشراكة الثنائية المتميزة بينهما في جميع المجالات، وعلى كافة الأصعدة، مشيرة إلى أن سياسته لا تمثل الشعب التركي ولا تنال قبولًا داخل تركيا، لكنها تمثل بعض الجماعات الارهابية التي ينتمي إليها أردوغان.

وقالت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية في بيان لها: “إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتهك كل الأعراف والقوانين، بدعم الجماعات الإرهابية التي ينتمي إليها، لاحتلال العاصمة طرابلس”.

وأكد البيان أن أردوغان «عراب للإرهاب»، أرسل إلى «حكومة السراج» المرتزقة الأجانب، والطائرات المسيرة التي تقصف الأبرياء من أبناء شعبنا، والسفن التي تحمل كل أنواع الأسلحة والذخائر، والصواريخ والمدرعات، ويزج بأبنائكم من الجيش التركي في مساندة وتدريب العصابات الإجرامية لقتل الليبيين.

وأضاف مخاطبا الشعب التركي “أبناؤكم يقاتلون جنبا إلى جنب مع الإرهابيين والمطلوبين الدوليين، ليعودوا إلى تركيا في توابيت بسبب أطماع أردوغان وأوهامه، وكذلك حزبه الذي جعل الأراضي التركية مأوى لقيادات الجماعات الإرهابية ومنطلقا لتهديد الأمن والسلم في المنطقة والعالم”.

وشدد على أن سياسة «عراب الإرهاب» العدوانية، أصبحت تُفقد تركيا مكانتها الإقليمية والدولية، بل تغرقها يومًا بعد يوم في صراعات وعداءات جديدة الشعب التركي في غنى عنها، والتي يواجهها شعبنا وجيشنا وحكومتنا بكل صلابة وقوة.

وتابع “أن الأمل لا يزال باق في شعب تركيا بكل مكوناته من مواطنين وسياسيين وأحزاب معارضة ووسائل إعلام مستقلة، لإنقاذ تركيا من قبضة هذا الديكتاتور الذي أساء إلى كل الأتراك بسياساته وأطماعه حتى أصبح يمثل خطرا على دولة تركيا نفسها، وذلك ما يستوجب مقاومته بكل الوسائل القانونية المتاحة”.