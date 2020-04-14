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نائب مصري: أردوغان يستغل إنشغال العالم بفيروس كورونا ويواصل نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس عبد الرحيم علي أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يستغل انشغال دول العالم بوباء فيروس كورونا ويواصل نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا للقتال إلى جانب مليشيات قوات الوفاق ضد الجيش الليبي.

علي وفي بياناً له نشرته صحيفة “اليوم السابع ” أمس الاثنين قال:” تركيا ترسل أسلحة إلى ميليشيات طرابلس رغم قرار مجلس الأمن بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا “.

وطالب الدول الفاعلة فى العالم ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليتهم القانونية لمنع التدخل التركي في ليبيا وترك الشأن الليبي لليبيين.

وأوضح النائب أن التدخل التركي في ليبيا يهدف لتحقيق مطامع أردوغان في رسم خريطة جديدة لهذا البلد الغني بالبترول على نحو يخدم مصالحه وهو ما يهدد الأمن القومي العربي.

عضو مجلس النواب دعا جامعة الدول العربية باتخاذ موقف قوي ضد الداعمين للإرهاب في ليبيا والذين يغرقون ليبيا بالمرتزقة.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • اردوغان لم يخدع احد او يواري نواياه ولم يعمل في الظلام اعلن ونفذ كان دعمه للمليشيات بالسلاح والمرتزقه علنا جهارا نهارا السفن علي عينيك يا تاجر والطائرات التي تهبط في مصراته وطرابلس لا تخفي علي احد فالكل كان يري بيما فيهم القياده كانت تري في الدعم ينزل وكانت تتفرج كما اتفرج انا علي مباراة ريال مدريد وبرشلونه وكانت تحصي في الطائرات كما احصي انا الاهداف في المبارايات المفضله واليوم تطلع علينا حضرتك وتقول اردوغان استغل ولما لا تقول لو انت حقاني ومنصف ان القياده لم تأخذ السبق في استهداف الشحنات العسكريه اثناء وصولها وكبر ما يكبر رأسها قبل استفادة المليشيات منها

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