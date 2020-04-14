السراج في طبعة ثانية.. يهنىء رفاق الإرهابي «شكو» بتحرير صبراتة وصرمان

بارك فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، ما قامت به (قواته المسلحة) المكونة من العصابات والتنظيمات الإرهابية ومليشيا «مجلس شورى بنغازي»، بمساندة الطيران التركي المسير، في شن ضربات استهدفت غرفة تحرير الزاوية، في صبراتة، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، صباح أمس الاثنين.

وكان “السراج” نفسه قد بارك في 6 أكتوبر 2017 ، انتصارات صبراتة على التنظيمات وقادتها وقادة عصابات الجريمة المنظمة، اليوم يتخذ موقفا مغايرا فيبارك انتصار نفس ما كان يسميها العصابات وذات القادة على المدينة التي نكلوا بها واحرقوا العشرات من منازلها ومؤسساتها الأمنية التابعة للداخلية وعلى رأسها مركز الشرطة الذي كانت آخر لقطة ظهرت أمامه هي صورة سيارة تحمل صورة الإرهابي وسام بن حميد.

وشاركت 6 طائرات تركية مسيرة منذ الساعات الأولى لصباح أمس الإثنين، في الهجوم على المدن الليبية ومهدت الطريق لهذه العصابات وبقية المتحالفين معها من جماعات المسلحة بأكثر من 30 غارة طالت بعضها غرفة العمليات الرئيسية لتتولى لاحقًا فرقاطة تركية عمليات قصف من عرض البحر وهو ما أكده الصحفي التركي المقرب من الرئاسة التركية المدعو إسماعيل ياشا.

الإرهابي فرج شكو

ويعد أبرز الإرهابيين المشاركين في عملية أمس، هو المدعو “فرج شكو “عضو ما يسمى مجلس “شورى ثوار بنغازي” والمبايع لتنظيم داعش، وهو كذلك عضو في ما يسمى “سرايا بنغازي” التي بارك “السراج” سحقها في الهلال النفطي بل وبارك للقوات المسلحة تطهير بنغازي منها.

وظهر “شكو” في تسجيل من داخل مركز ومديرية الأمن في صبراتة قبل أن تأتي صور لاحقة اليوم، ويتبين أن المكان قد أضرمت فيه النيران كعادة الجماعات الإرهابية الأمر الذي أثار مباركة وغبطة قناة “التناصح” بهذه الإنجازات.

مهرب الوقود الشهير”البيدجا”

وفي لقطة أخرى، ظهر مهرب الوقود الشهير والمعاقب دوليًا عبدالرحمن ميلاد المكنى “البيدجا” وهو يقود إحدى السرايا التي شاركت في الهجوم، بينما كان وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا ينفي حتى وقت قريب تبعية “البيدجا” لحكومتهه.

وكان باشاغا، قد أكد في شهر أكتوبر الماضي، أن “البيدجا” لا يتبعه فحسب بل أكد بأنه مطلوب القبض عليه بأمر من النائب العام، إضافة لكونه معاقب دوليًا، لكن يبدو أن للسراج رأي آخر في هؤلاء الذين يسميهم بـ “قواته المسلحة”.

“القصب” زعيم مليشيات التهريب

وظهر أيضًا ضمن أحداث أمس، زعيم مليشيات التهريب قاطبة في المنطقة الغربية، محمد العربي كشلاف المكنى “القصب” وهو الذي تبرأت منه حكومة الوفاق وزعمت عدم تبعيته لها رغم أنه كان ولا يزال مسيطرًا على مصفاة النفط في الزاوية.

مليشيات السراج المسلحة

وبعد كل هذه المشاهد الإرهابية يخرج «السراج» على الليبيين ليعلن بكل فخر أن هؤلاء الإرهابيين هم “قواته المسلحة”، ويبارك كذلك انتصاراتهم، بعد أن بارك نقيضها بالأمس، بإعادة صبراتة وصرمان من غرفة مكافحة داعش بقيادة العميد عمر عبدالجليل وجهاز المباحث الجنائية الغربية، إلى حضن هذه الجماعات مجددًا.

وقصفت الطائرات التركية مكتب “عبدالجليل” ذاته قائد غرفة عمليات الجيش في صبراتة في محاولة لقتله معلنة انطلاق عملية الهجوم.

شهادة ميلاد عصابات السراج

وكتب فائز السراج أمس الإثنين شهادة ميلاد لهذه عصابات مجددا برعاية «الرئاسي»، الذي بارك من قبل الانتصار عليهم، ليعود مهربي البشر والوقود الفارين من صبراتة وصرمان إلى مدنهم بعد أن كانوا فارين إلى الزاوية تحت حماية الإرهابي شعبان هدية المكنى “أبوعبيدة الزاوي” ورفيقه محمود بن رجب لتكون المنطقة مرتعًا من جديد للمهربين ويصبح خط التهريب من الزاوية وحتى رأس اجدير سالكًا مرورًا بزوارة.

ظهور لافت لـ «الغرابلي»

وعلق الكثير من النشطاء على ظهور من يسمى بـ ”العميد الطاهر الغرابلي” رئيس ما يسمى المجلس العسكري صبراتة، الذي أعلن “السراج” عن حل مجلسه ونزع صفته منه عام 2017 لشبهة تعامله مع التنظيمات الإرهابية وعصابات التهريب على رأسها عصابة أحمد الدباشي المكنى “العمو”.

وقال «الغرابلي» المسؤول العسكري للجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب في ليبيا، في تسجيل مرئي له أمس الإثنين، إن “الشباب عندما عزم تحررت مدينة صبراتة في غضون ساعة، وإنه جاري ملاحقة كل بقايا ما وصفهم بـ”المرتزقة”- في إشارة إلى عناصر الجيش الوطني الليبي.، على حد زعمه.

وأضاف: “سنلاحقهم في كل مكان، والتكبير الآن من وسط صبراتة، ونبشر كل ثوار وأحرار ليبيا بأن صبراتة ستكون مفتاح المنطقة الغربية بصفة عامة”، مواصلًا:” الطريق الساحلي الآن مفتوح من رأس اجدير، إلى طرابلس، ونطمئن أهالي صبراتة وأفراد الشرطة والجيش “المليشيات المسلحة”، بأنهم سيعودوا إلى سابق عملهم وخاصة أفراد الشرطة”.

ورصدت “الساعة 24” نشر المليشيات الإرهابية الموالية لتنظيمي “القاعدة” و”داعش” الفوضى، وبث الرعب في قلوب سكان مدينة صبراتة، بعد دخولهم إليها ضمن الغزو الذي بدأته البحرية التركية وطيرانها المسير.

وأشعلت المليشيات، النيران في مقر مديرية أمن صبراتة، واقتحمت عناصرها منازل المدنيين، وهاجمت المواطنين الموالين للجيش الليبي، وأحرقت منازلهم أيضا.

وقال شهود عيان إن عناصر مليشيا “مجلس شورى بنغازي” طاردت المواطنين بشوارع صرمان، وتجول قادتها بآلياتهم العسكرية في الشوارع، وأطلقوا الرصاص في الهواء.