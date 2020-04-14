صحيفة إيطالية: قصف مدفعي على «بوستة» يرغم البارجة «جورجونا» على الفرار

سقطت قذيفة مدفعية داخل قاعدة أبو ستة البحرية في طرابلس، على بعد حوالي 250 متر من السفينة العسكرية الإيطالية “جورجونا” المتمركزة في طرابلس، مما اضطرها للانتقال إلى حدود المياه الإقليمية. كما سقطت حوالي سبع قذائف أخرى في البحر المتوسط.

وأكدت صحيفة «لونيوني ساردا» الإيطالية، أن التقارير تشير إلى أنه لا السفينة التي تحركت نحو المياه الإقليمية الليبية ولا الأفراد الإيطاليين، شاركوا في الهجوم.

ويأتي هذا الحادث بعد ساعات فقط من سلسلة من العنف وسفك الدماء في البلاد والتي قامت بها مليشيات السراج، مدعومة بالطيران والبوارج التركية وعناصر القاعدة وداعش.

ووقع اشتباك دموي قتل فيه العشرات أمس جنوب شرقي مصراتة وبحسب مصادر مقربة من الجيش العربي الليبي، وقعت اشتباكات أيضًا في منطقة أبوقرين نتج عنها مقتل 83 و102 جريح.

يشار إلى أن الطيران التركي المسير، مدعوما بالبوارج الحربية قام منذ فجر أمس الاثنين، بعملية تمهيد كبيرة لدخول المليشيات والإرهابيين والمرتزقة السوريين إلى مدن الساحل الغربية، وتداول ناشطون مقاطع فيديو لأعضاء في تنظيم القاعدة وداعش، ومهربي البشر والوقود كانوا من ضمن المجموعات المسلحة، كما ظهرت مشاهد مروعة لإعدامات ميدانية وحرق للجثث ومراكز الشرطة ومنازل المواطنين الداعمين للجيش والشرطة في صبراتة وصرمان.