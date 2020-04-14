البرلمان الموازي يدعو الوفاق لمنع الأعمال الانتقامية في مناطق سيطرته
بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |
14 April, 2020
دعا مجلس النواب الموازي حكومة الوفاق لاتخاذ جميع التدابير العاجلة للحيلوله دون قيام أي أعمال انتقامية أو اعتداء على ممتلكات المواطنين في مدن الساحل الغربي التي سيطرت عليها قوات الوفاق مؤخرا.
وحث مجلس النواب الموازي حكومة الوفاق على سرعة العمل على توفير كل الاحتياجات المطلوبة لهذه المدن خاصة الاحتياجات الصحية المتعلقة بمواجهة كورونا.
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