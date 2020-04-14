دعا مجلس النواب الموازي حكومة الوفاق لاتخاذ جميع التدابير العاجلة للحيلوله دون قيام أي أعمال انتقامية أو اعتداء على ممتلكات المواطنين في مدن الساحل الغربي التي سيطرت عليها قوات الوفاق مؤخرا.

وحث مجلس النواب الموازي حكومة الوفاق على سرعة العمل على توفير كل الاحتياجات المطلوبة لهذه المدن خاصة الاحتياجات الصحية المتعلقة بمواجهة كورونا.