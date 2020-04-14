النعاس: حفتر يستعد للتراجع وعلى الوفاق وتركيا ضرب “شريان” قواته

تحدث وكيل وزراة الدفاع الأسبق بحكومة الوفاق، محمد النعاس، عن التطورات العسكرية الأخيرة بالمنطقة الغربية، قائلا إن قوات الوفاق والقوات التركية أصبحت قادرة على قطع “شريان إمدادات” الجيش في وادي الربيع وقصر بن غشير إلى حدود العزيزية.

وأشاد النعاس خلال لقاء متلفز عبر قناة “التناصح” بالدور الذي لعبته القوات التركية في معركة طرابلس، مؤكدا أن قوات “بركان الغضب” الموالية للوفاق باتت مستعدة لضرب قاعدة إمدادات الجيش في ترهونة بالتعاون مع الأتراك.

وأرجع وكيل وزارة الدفاع الأسبق تقدم قوات الوفاق في أبوقرين للتحسن في قدرات هذه القوات على التعامل مع سلاح المدفعية الذي أمن لها طوقا ناريا قادرا على حماية العاصمة على مسافة ما بين 15 إلى 30 كيلومتر، حسب قوله.

وخلال حديثه عن رؤيته لما وراء التطورات العسكرية الأخيرة في محاور القتال، أشار النعاس إلى ضعف قدرات سلاح الجو التابع للجيش الوطني، الأمر الذي أفقده ثقله سابقا في العركة، فضلا عن عدم قدرته على إحداث تأثير بـ”مرابط المدفعية الأمر الذي يعتبر تغيرا تكتيكيا لصالح القوات المدافعة عن طرابلس”، حسب وصفه.

ورأى النعاس أن ما حدث في أبوقرين يعتبر تمهيدا لانسحاب الجيش من المنطقة الغربية، قائلا إن أحداث المرحلة القادمة ستكون بين الشرق والغرب، ودعا الوفاق للتأهب لها عبر جعل سرت قاعدة أمامية محصنة وتحويل قاعدة القرضابية إلى قاعدة قادرة على استيعاب هبوط طائرات المعركة.

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