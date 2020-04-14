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النعاس: حفتر يستعد للتراجع وعلى الوفاق وتركيا ضرب “شريان” قواته

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحدث وكيل وزراة الدفاع الأسبق بحكومة الوفاق، محمد النعاس، عن التطورات العسكرية الأخيرة بالمنطقة الغربية، قائلا إن قوات الوفاق والقوات التركية أصبحت قادرة على قطع “شريان إمدادات” الجيش في وادي الربيع وقصر بن غشير إلى حدود العزيزية.

وأشاد النعاس خلال لقاء متلفز عبر قناة “التناصح” بالدور الذي لعبته القوات التركية في معركة طرابلس، مؤكدا أن قوات “بركان الغضب” الموالية للوفاق باتت مستعدة لضرب قاعدة إمدادات الجيش في ترهونة بالتعاون مع الأتراك.

وأرجع وكيل وزارة الدفاع الأسبق تقدم قوات الوفاق في أبوقرين للتحسن في قدرات هذه القوات على التعامل مع سلاح المدفعية الذي أمن لها طوقا ناريا قادرا على حماية العاصمة على مسافة ما بين 15 إلى 30 كيلومتر، حسب قوله.

وخلال حديثه عن رؤيته لما وراء التطورات العسكرية الأخيرة في محاور القتال، أشار النعاس إلى ضعف قدرات سلاح الجو التابع للجيش الوطني، الأمر الذي أفقده ثقله سابقا في العركة، فضلا عن عدم قدرته على إحداث تأثير بـ”مرابط المدفعية الأمر الذي يعتبر تغيرا تكتيكيا لصالح القوات المدافعة عن طرابلس”، حسب وصفه.

ورأى النعاس أن ما حدث في أبوقرين يعتبر تمهيدا لانسحاب الجيش من المنطقة الغربية، قائلا إن أحداث المرحلة القادمة ستكون بين الشرق والغرب، ودعا الوفاق للتأهب لها عبر جعل سرت قاعدة أمامية محصنة وتحويل قاعدة القرضابية إلى قاعدة قادرة على استيعاب هبوط طائرات المعركة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • مسكين يانعاس…فيه شعب في تاريخ البشرية تراجع على محاربة الاستعمار..والشعب الليبي بقيادة الرمز الوطني حـــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــتـــــــــــر باذن الله سينتصر على الاستعمار التركي وعملائه امثالك..وكلنا ثقة في جيشنا…والشعوب لن تهزم

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    • أي يح ما اكثر ضريطك ماغباءكم واصروميتكم انكم تعتبروا في الجيش غازي فبا بهائم الجيش المنتخب من البرلمان الشرعي من حقه يدخل طرابلس ومصراته وينشر في الأمن شنو هالكلام الغبي الذي تتسابقوا علي اتحافنا به نوض رصاصه اتمحممطك

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  • متخلف عقليا ويتعاطى صنف مغشوش فما حدث على العكس استنزاف للملبشيات الارهابية فى الصحراء الغربية بعيدا عن محاور الفتال الرئيسية التى فشلوا فى التقدم شبر واحد فيها وتكبدوا خسائر فادحة رغم التدخل التركى المباشر واطلاق صواريخ من بواﻻج بحرية الامر الذى سيعطى الحق لتدخل مصرى مباشر قادر على حسم المعركة فى الايام القليلة القادمة خاصة ان الجيش المصرى تدرب من قيل وجاهز للتنفيذ بعد تم استنزاف الاتراك وقتل عدد كبير منهم ولن يتحملوا اى مواجهة مع الجيش المصرى المدافع عن امنه القومى والطريق سالك حتى مصراطة برا لنقل الاف الدبابات والمدرعات فى حماية الاباتشى والمقاتلات الحديثة وقوة بحرية السادسة فى العالم وجيش جبار استطاع ان يسقط مرشدكم العام ويحبسه سبع سنوات ولم ينفعه اردوغان الذى يعيش الخوان فى اوهام قبل ان يسقطوا كالعادة وهذا النعاس لم يصحوا من غفوته ويدرك ماقاله الرئيس المصرى من قبل امن ليبيا من امن مصر ولن نسمح لاحد بالتفكير فى السيطرة على ليبيا واعلن دعم الجيش الوطنى والبرلمان كممثل شرعى للبلاد انتهى الدرس ياخوان فالاعصار قادم وسيدفنكم تحت الارض الايام القادمة والعالم مشغول بالكورنا ولا مغيث لكم وقعتم فى شر اعمالكم فانتم حثالة اى مجتمع قالة مرفوضة فى كل مكان مكانكم السجون مستقركم المفضل

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