ضحكوا علينا.. مرتزق سوري يروي تفاصيل نقله من سوريا عبر تركيا إلى ليبيا

طرابلس-العنوان

أثبتت اعترافات أدلى بها مرتزق سوري إرسال تركيا للمرتزقة لمقاتلة القوات المسلحة في ليبيا إلى جانب مليشيات الوفاق في العاصمة طرابلس.

واعترف المرتزق في فيديو جرى تسجيله عقب إلقاء القبض عليه من قبل القوات المسلحة في محور بوسليم بالعاصمة طرابلس انتمائه لجيش النخبة التابع لجبهة النصرة الإرهابية.

وكشف المرتزق “محمد عيدان” من مدينة “دير الزور” عن تفاصيل تجنيده من قبل تركيا للقتال في ليبيا لصالح حكومة الوفاق، ونقله إلى ليبيا.

وقال المرتزق، “تم نقلنا من حلب إلى غازي عنتاب في تركيا، وتم نقلهم من مطار غازي عنتاب إلى مطار إسطنبول ومن ثم إلى مطار مصراتة”.

وأضاف، “لدى وصولي إلى مصراتة رفقة 150 شخصًا تم نقلنا فورًا عبر الباصات إلى طرابلس وأقمنا في أحد المقرات لمدة 3 أيام”. وتابع، “أنصح جميع السوريين بعدم القدوم للقتال في ليبيا. ضحكوا علينا ولم يعطونا الـ2000 دولار”.

#العنوان #ليبيا #طرابلس- فيديو.. اعترافات مرتزق سوري: ضحكوا علينا ولم يعطونا الأموال Posted by ‎صحيفة العنوان الليبية‎ on Tuesday, April 14, 2020

وأعلنت وحدات من القوات المسلحة مقتل 12 مرتزقًا سوريًا وأسر 6 آخرين خلال المواجهات معها في محور بوسليم بالعاصمة طرابلس.

ويأتي القبض على المرتزقة السوريين فيما لا تزال حكومة تركيا مستمرة في إرسال المزيد منهم للقتال في ليبيا إلى جانب مليشيات الوفاق.

وقبل أيام أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، أن تركيا لا تزال ترسل المرتزقة من سوريا للقتال إلى جانب مليشيات حكومة الوفاق. وقال المسماري، “إن مطارات تركيا لا تزال تضخ المرتزقة إلى مطارات مصراتة وطرابلس يوميًا”.

وأكد المسماري يوم الأحد، أن القوات المسلحة رصدت وصول 1500 إرهابي إلى ميناء طرابلس قادمين من موانئ تركيا، مشيرًا أن هناك أسلحة تدخل إلى ميليشيات طرابلس على الرغم من قرار مجلس الأمن بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا.