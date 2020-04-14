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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

14 April, 2020

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ،الثلاثاء ،مع أمراء المناطق العسكرية، اللواء اسامة جويلي آمر المنطقة الغربية وغرفة العمليات المشتركة، واللواء محمد الحداد آمر المنطقة الوسطى، واللواء عبد الباسط مروان آمر منطقة طرابلس.

واطلع السراج على تقارير عن تطورات الأوضاع الميدانية في المناطق العسكرية الثلاث واليات التنسيق بينها، كما تم بحث متطلبات المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية وبرامج تنفيذها.