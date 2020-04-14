العباني: على المجتمع الدولي التدخل للجم العدوان التركي الغاشم على المدن الليبية

ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب محمد العباني عن استهجانه وادانته لما وصفه بـ “الهجوم العثماني البربري” الجوي والبحري على صبراتة وصرمان، داعياً المجتمع الدولي التدخل العاجل للجم العدوان التركي الغاشم على المدن الليبية.

العباني ثمّن في تدرينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” جهود القوات التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

وأكد للشعب الليبي أن الجيش يتعامل مع تطهير وطن بكامل مدنه وقراه والحرب كر وفر والجيش غير قابل للهزيمة وثقة الشعب به تتعاظم بمرور كل دقيقة.

وأردف:” جيشنا قد وعدنا بالنصر، وثقتنا فيه لن تتزحزح، سقوط قرية أو مدينة أو حتى أكثر، لا يعتبر هزيمة في زمن الحروب النصر حليفنا وللجيش خططه وفنونه في الكر والفر وهو من يحدد زمن المعركة وميدانها لقد أكلتم الطعم وستدفعون الثمن غالياً نحن من يصنع الإنتصار”.

كما نوّه إلى أن الجيش لا يعمل بردات الفعل بل يعمل على تحرير كامل التراب الليبي وكل المدن والقرى وهو الذي يحدد ميادين المعارك وأزمنتها.

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