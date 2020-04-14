المحجوب: 10 مرتزقة سوريين في قبضة الجيش

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي العميد خالد المحجوب في تصريح لـ218 اليوم الثلاثاء إن قوات الجيش الوطني تمكنت خلال الساعات الماضية من القبض على 10 مرتزقة يقاتلون ضمن قوات حكومة الوفاق معظمهم سوريون.

وأوضح المحجوب أن 4 منهم تم القبض عليهم في محاور القتال بمنطقة بو قرين بالقرب من سرت مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم القبض على 6 آخرين في محاور مختلفة بمدينة طرابلس، مؤكدا ترك قوات الوفاق إثر تراجعها في جبهات القتال عددا من جثث القتلى في محاور الاشتباك التي خسرتها ليلة البارحة.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات توضح القبض على بعض المرتزقة السوريين قالوا إنهم وصلوا عبر تركيا قادمين من مدن سورية مختلفة بينها دير الزور وحلب و نقلوا جوا لمطاري معيتيقة ومصراتة، وأظهر فيديو اعترافا لأحدهم قدم نفسه كقائد للواء السلطان.

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