الدولار يخسر 9 قروش في السوق الموازية

انخفض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار في السوق الموازية اليوم الإثنين، وذلك بعد نحو أسبوع من صدور قرار المصرف المركزي فتح الاعتمادت المستندية لاستيراد المواد الغذائية والأدوية.

وتراجعت العملة الأميركية بفارق 9 قروش، مسجلة 5.03 دينار مقابل 5.12 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما تراجع اليورو والجنيه الإسترليني بفارق 7 و10 قروش على الترتيب، إذ سجلت العملة الأوروبية الموحدة 5.45 دينار مقابل 5.52 دينار أمس، فيما بلغت العملة البريطانية 6.20 دينار مقابل 6.30 دينار أمس.

وهبطت الليرة التركية بفارق قرشين إثنين، مسجلة 0.74 دينار مقارنة بـ 0.76 دينار أمس، كما انخفض الدينار التونسي بفارق 3 قروش إلى 1.72 دينار مقارنة بـ 1.75 دينار أمس.



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