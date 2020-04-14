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أبوسبيحة يكشف عن جرائم حرب تُلاحق السراج

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وجه رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان علي أبوسبيحة رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج انتقده فيها لعدم إظهاره أي رد فعل تجاه الجرائم التي ارتكبتها قوات الوفاق في مدن غرب ليبيا أمس.

وأوضح أبوسبيحة في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بفيسبوك أن السراج لم يتعرض خلال مؤتمره الصحفي مع أركان حربه التي باركت انتصاراته بأدنى كلمة لاستهجان أو استنكار ما قامت به قواته التي في غالبها ليست نظامية من ذبح وتخريب للأملاك العامة.

ووصف الأمر بجريمة حرب مكتملة الأركان طبقا لما نصت عليه اتفاقيتا جنيف الأولى والثانية، كما وجه أبوسبيحة اتهامه للسراج وأركانه بأنهم هم أول من يقف وراء هذه الجرائم البشعة.

وطالب رئيس مجلس قبائل فزان بوضع عاجل للترتيبات الأمنية لحفظ سلامة المواطنين وضمان سلامة الأسرى ومعاملتهم وفقا لاتفاقية جنيف، لافتا إلى أن أي تقصير في هذا الأمر سيعرض السراج للمحاكمة طبقا للقانون الدولي وليس له مخرج سوى القبض على المجرمين ومحاكمتهم علنا، بعد أن تم توثيق أفعالهم من قبل مواطنين وجهات حقوقية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • يقبض على مين ياحاج هو اكبر مجرم فهو من جلبهم وانفق عليهم ليفتلوا الشعب الليبى وهو مجرم حرب من قبل من ايام غريان وفى ظل مجتمع دولى فاسد يدعم الارهاب ولم يتغير رغم جائحة الكورونا التى اثبتت ان الدول الكبرى اتفه من فيروس صغير قتل منهم الكثير وهم يظنوا ان لن يقدر عليهم احد فلا تعول على محكمة الجنائية الدولية فكبار المجرمين فى العالم لا تستطيع الوصول اليهم ولكن عدالة السماء هى ما ننتظرها لهذا المجرم قال تعالى :
    وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ}[إبراهيم : 42-43].

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  • وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ۝ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝ .

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