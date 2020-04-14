أبوسبيحة يكشف عن جرائم حرب تُلاحق السراج

وجه رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان علي أبوسبيحة رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج انتقده فيها لعدم إظهاره أي رد فعل تجاه الجرائم التي ارتكبتها قوات الوفاق في مدن غرب ليبيا أمس.

وأوضح أبوسبيحة في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بفيسبوك أن السراج لم يتعرض خلال مؤتمره الصحفي مع أركان حربه التي باركت انتصاراته بأدنى كلمة لاستهجان أو استنكار ما قامت به قواته التي في غالبها ليست نظامية من ذبح وتخريب للأملاك العامة.

ووصف الأمر بجريمة حرب مكتملة الأركان طبقا لما نصت عليه اتفاقيتا جنيف الأولى والثانية، كما وجه أبوسبيحة اتهامه للسراج وأركانه بأنهم هم أول من يقف وراء هذه الجرائم البشعة.

وطالب رئيس مجلس قبائل فزان بوضع عاجل للترتيبات الأمنية لحفظ سلامة المواطنين وضمان سلامة الأسرى ومعاملتهم وفقا لاتفاقية جنيف، لافتا إلى أن أي تقصير في هذا الأمر سيعرض السراج للمحاكمة طبقا للقانون الدولي وليس له مخرج سوى القبض على المجرمين ومحاكمتهم علنا، بعد أن تم توثيق أفعالهم من قبل مواطنين وجهات حقوقية.

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