طقس ليبيا: الارصاد توضح توقعات الاحوال الجوية لثلاثة أيام حـتى الخميس.. أجواء متقلبـة

توقع خبراء المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في نشرة صادرة اليوم أن تشهد الاجواء طقس متقلب مصحوب بإرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على اغلب مناطق ليبيا هذا اليوم.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز فتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق ليبيا مابين ( 35 – 40 ) مْ ، وتسجل انخفاض من يوم الغد على اغلب المناطق.

وأشارت النشرة إلى أن الرياح تكون نشطة ومثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشمال الغربي قد تتجاوز (50)كم/س.

ونوهت النشرة الجوية إلى أنه من المتوقع تسجيل تحسن تدريجي في حالة الطقس من يوم غدا الاربعاء.

وفيما يلي النشرة الجوية لليوم الثلاثاء الموافق 2020/04/14 م ولثلاثة أيام والصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية:

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