بالصور: آثار القذائف العشوائية في أبوسليم

قال المجلس البلدي أبوسليم إن القذائف العشوائية تسببت في «أضرار بالغة» بممتلكات المواطنين.

ونشر المجلس صورا تظهر سيارات تضررت جراء سقوط تلك القذائف في محلة حي دمشق، إضافة إلى الدمار الذي لحق بعدد من المنازل، إضافة إلى شظايا تلك القذائف، وذلك على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

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ومنذ 5 أبريل الجاري، تعرضت البلدية إلى قصف صاروخي وسقوط قذائف عشوائية طالت حي دمشق ومنطقة الحاراثي والمناطق المجاورة لها، ومتنزه حي ناصر، ومقر الجيل الثالث بجوار الإشارة الضوئية أبوسليم بمحلة صلاح الدين، ومحلة الهضبة، وقد نتج عنها «خسائر كبيرة بالممتلكات الخاصة والعامة جراء تناثر الشظايا على السيارات والمنازل المجاورة»، إضافة إلى إصابة العديد من المواطنين.

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