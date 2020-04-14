عودة تنظيم داعش إلى صبراتة و«مجلس السراج» يحتفل بدخول الإرهاب إلى المدينة

دائمًا ما يسعى فايز السراج لإرباك المشهد السياسي بالمغالطات والأكاذيب، ففي الوقت الذي يرفع فيه شعارات يزعم خلالها رفضه لـ «الاستبداد» و«الإرهاب»، إلا أنه لا يتورع مطلقًا عن دعم العصابات الإجرامية والتنظيمات الإرهابية، فسابقًا خرج على مواقع التواصل الاجتماعى متفاخرًا، بتهنئة مجموعة من الدواعش الذين ظهروا في مقر داخلية الوفاق وهم ينكلون بأحد الطيارين من أبناء القوات المسلحة العربية الليبية، ونسى أنه بذلك يعادي شعبا، أبناؤه يرفضون حكم الإرهاب، إلا أنه لم يمر كثيرًا حتى تكرر نفس المشهد أمس الإثنين، عندما عاد مجددًا وبارك «العصابات والتنظيمات الإرهابية» ومليشيا «مجلس شورى بنغازى» وخلع عليهم لقب “قواته المسلحة” واصفًا إرهابهم بـ “الانتصارات” في صرمان وصبراتة ومناطق الساحل الغربى، على كل من جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية وغرفة الجيش، أو ما كانت تعرف غرفة عمليات مكافحة تنظيم داعش، التي أسسها السراج بنفسه ورقى آمرها العميد عمر عبد الجليل يوم 17 فبراير 2018 لمجهوداته ضد “العصابات” التي عادت اليوم إلى المدينة.

عودة صبراتة لأحضان «داعش»

صحيفة “الساعة 24” رصدت أمس الإثنين عناصر داعشية من مقاتلي “شورى بنغازي” و”تنظيم القاعدة” أمام مديرية أمن صبراتة، بينهم القيادي فرج شكو، الذي أعلن اشتراكه في الهجوم على المدينة.

ورفعت المليشيات صورة الإرهابي “بوكا العريبي” -الذي قتل في معارك بنغازي ضد الجيش الليبي عام 2015- على مقدمة آلية عسكرية، كما أظهرت آليات أخرى رصدتها ووثقتها “الساعة 24″، عليها الإرهابي ”وسام بن حميد”.

وأفادت مصادر لـ”الساعة 24″ بأن الطيران التركي المسير، شن صباح اليوم الاثنين، ضربات استهدفت غرفة عمليات محاربة داعش في صبراتة، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة.

وأضافت المصادر أن المليشيات المسلحة من مدينة الزاوية التابعة للإرهابي شعبان هدية الملقب بـ”أبوعبيدة الزاوي”، شاركت في الهجوم ضمن تعزيزات من المرتزقة السوريين، وإرهابيي “مجلس شورى بنغازي” الفارين من ضربات الجيش الليبي.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعات مسلحة من الزاوية بقيادة المدعو محمود بن رجب والمدعو “الفار” والمدعو “الوحشي” تولت إطلاق سراح مهربين وأعضاء تنظيمات إرهابية معتقلين بسجن المباحث الجنائية الغربية في صرمان، بعد سيطرتها عليه بإسناد جوي وبحري تركي.

ويعد أبرز الإرهابيين المشاركين في عملية أمس، هو المدعو “فرج شكو “عضو ما يسمى مجلس “شورى ثوار بنغازي” والمبايع لتنظيم داعش، وهو كذلك عضو في ما يسمى “سرايا بنغازي” التي بارك “السراج” سحقها في الهلال النفطي بل وبارك للقوات المسلحة تطهير بنغازي منها.

وظهر “شكو” في تسجيل من داخل مركز ومديرية الأمن في صبراتة قبل أن تأتي صور لاحقة اليوم، ويتبين أن المكان قد أضرمت فيه النيران كعادة الجماعات الإرهابية الأمر الذي أثار مباركة وغبطة قناة “التناصح” بهذه الإنجازات.

عودة عصابات مهربي البشر لصبراته

ويتبين من ذلك أن النتيجة التي حققها السراج و”ميليشياته المسلحة” ويباركها اليوم بعد أن بارك نقيضها بالأمس، هو إعادة صبراتة وصرمان من غرفة مكافحة داعش، ومن جهاز المباحث الجنائية الغربية إلى حضن هذه الجماعات مجددًا، أما النتيجة الأخرى البارزة فهي عودة كل عصابات مهربي البشر والوقود الفارين من صبراتة وصرمان إلى مدنهم بعد أن كانوا فارين إلى الزاوية تحت حماية الإرهابى شعبان هدية المكنى “أبوعبيدة الزاوي” ورفيقه محمود بن رجب، لتكون المنطقة مرتعًا من جديد للمهربين ويصبح خط التهريب من الزاوية وحتى رأس اجدير سالكًا مرورًا بزوارة.

وكانت صحيفة “الساعة 24” قد رصدت أمس الإثنين، نشر المليشيات الإرهابية الموالية لتنظيمي “القاعدة” و”داعش” حالة الفوضى، وبث الرعب في قلوب سكان مدينة صبراتة، بعد دخولهم إليها ضمن الغزو الذي بدأته البحرية التركية وطيرانها المسير.

وأشعلت المليشيات، النيران في مقر مديرية أمن صبراتة، واقتحمت عناصرها منازل المدنيين، وهاجمت المواطنين الموالين للجيش الليبي، وأحرقت منازلهم أيضا.

وقال شهود عيان إن عناصر مليشيا “مجلس شورى بنغازي” طاردت المواطنين بشوارع صرمان، وتجول قادتها بآلياتهم العسكرية في الشوارع، وأطلقوا الرصاص في الهواء.