سفينة تابعة للبحرية الإيطالية تغادر موقعها بقاعدة بوستة بعد سقوط قذيفة على القاعدة

طرابلس-العنوان

غادرت سفينة “جورجونا” التابعة للبحرية الإيطالية قاعدة بوستة وأبحرت إلى المياه الإقليمية الليبية، وذلك بعد سقوط قذائف قرب مرفئها بالقاعدة.

ورصد موقع “رادار إيطاليا” مغادرة السفينة الإيطالية إلى المياه الإقليمية الليبية، بعد سقوط قذيفة مدفعية داخل قاعدة بو ستة البحرية في طرابلس.

وأشار الموقع إلى أن القذيفة سقطت على بعد حوالي 250 متراً من سفينة البحرية الإيطالية جورجونا.

وبحسب الموقع، فإن نحو سبع قذائف أخرى سقطت في البحر، مشيرًا إلى أن مغادرة السفينة الإيطالية لقاعدة بوستة جاء كإجراء وقائي.