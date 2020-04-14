«ليبيا المركزي» يقدم 3 آلاف كمامة صنعت في بنغازي لـ «العليا لمكافحة وباء كورونا»

قدم مصرف ليبيا المركزي بنغازي، اليوم الثلاثاء وبالتعاون مع مؤسسة أبحاث لتكنولوجيا الأطراف الصناعية، 600 كمامة كمرحلة أولى من إجمالي 3 آلاف صنعت من قبل المؤسسة وبدعم من المصرف للجنة العليا لمكافحة كورونا.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي، في إيجاز صحفي في الصحفة الرسمية على موقع فيسبوك، أن “المصرف سلم الدفعة الأولى من الكمامات التي قامت المؤسسة بصناعتها في بنغازي للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا للدكتور احمد الحاسي الناطق باسم اللجنة، مبدياً عن شكره وامتنانه لمصرف ليبيا المركزي الذي كان الداعم الأول للجنة طيلة هذه الفترة”.

وختم المصرف، مؤكدًا على أن تقديم المساعدات والدعم يأتي من قبل مصرف ليبيا المركزي من باب المسؤولية الاجتماعية للمصرف لمكافحة جانحة كورونا المستجد في ليبيا.