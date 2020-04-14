المشري: سنحرر مدينة ترهونة ومناطق الجنوب بالكامل

ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الإسشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين إن حكومة الوفاق سيطرت على مسافة 500 كيلو متر على طول البحر وإنها ماضية لتحرير بقية المدن كمدينة ترهونة حسب زعمه.

المشري وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” القطرية أمس الاثنين أن هذا التطور الميداني يعطي أهمية في رسم الخريطة الجيوسياسية بليبيا، معتبرا أن الخطوة التي تحققت تمهد الطريق لما وصفه بـ”تحرير” مناطق الجنوب بالكامل وستغير نظرة الدول الغربية في تعاملها مع “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر).

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