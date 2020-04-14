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المشري: سنحرر مدينة ترهونة ومناطق الجنوب بالكامل

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الإسشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين إن حكومة الوفاق سيطرت على مسافة 500 كيلو متر  على طول البحر وإنها ماضية لتحرير بقية المدن كمدينة ترهونة حسب زعمه.

المشري وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” القطرية أمس الاثنين أن هذا التطور الميداني يعطي أهمية في رسم الخريطة الجيوسياسية بليبيا، معتبرا أن الخطوة التي تحققت تمهد الطريق لما وصفه بـ”تحرير” مناطق الجنوب بالكامل وستغير نظرة الدول الغربية في تعاملها مع “حفتر”  (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر).

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • اي مركز تتقلده يا مشري مهما كان علوه هو لا يساوي شئ اذا كان ثمنه هو خيانه الوطن
    فهل تعلم ذلك أم لا هل يعي ويعلم العملاء من وزراء حكومة برناردينو ليّون التي آتي تَشكُلِها وفق مؤامره الأمم المتحده علي الشعب الليبي في اروقة الصخيرات – وهل يعلم من وافقهم الرأي في كل من طرابلس ومصراته ….. أنه مثل من خان وطنه وباع بلاده  كمثل الذي يسرق من مال أبيه ليطعم اللصوص فلا ابوه يسامحه ولا اللصوص يكافئونه

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  • متخلف عقليا لان هذه المسافة التى يتكلم عنها تستنزف القوات على الفاضى علاوة على ان اهلها هم من سيحرروها كما فعلوا من قبل باستناد جوى فقط اما جبهات القتال الحقيقية فلم تستطيعوا ان تتقدموا شبرا واحدا وتكبدتم خسائر فادحة فى ابوقرين ياابوقرنين وصلكم اكثر من 80 خروف نافق واكثر من مائة مصاب وفى محاور طرابلس راينا اثناء تقدم الجيش الوطنى جثث بالعشرات للمرتزقة والاتراك وراينا قصف مركز لمعتيقة وابوستة وسنرى الايام القادمة داخل طرابلس والسيطرة على مؤسسات الدولة قريبا كل هذا بسواعد الجيش الليبى فى مواجهة مرتزقة اتراك وسوريين تخيل لو فعلنا مثلكم وطلبنا تدخل الجيش المصرى كان نملة مثلك طلع لها لسان بالطبع اذا تحركت القوات من قاعدة محمد نجيب وقبل ان تصل سرت سنجدك هارب مع اخوانك الى تونس ياجبان لان من حبس ربك الاعمى مرشد الخوان قادر على حبس عبيده الاغبياء رغم انف المعتوه

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  • انت مين ياميبون حتى تستطيع ان تدخل المدن التى حررها الجيش الوطنى انت خائن وحقير تعيش مثل الصراصير فى حماية مرتزقة واتراك كلب من كلابهم دورك القذر تورد لهم نسوان الاخوان ينيكوهم فى الخيام هذا هو مفهوم الحرية عندك ان تتحرر نساؤكم من ملابسها اثناء النيك من المرتزقة وسط تشجيع من ديوث مثلك

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  • Allah will support Tarhuna and all the cities that willing to release the capital city Tripoli from all the malitias. And will send corona virous to the most criminal in the World (Ardogan), May Allah send a dangerous virous to Ardogan
    We feel sorry for all the countries that see an evil and big dangerous country supports the malitias of the fake government in Tripoli.

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