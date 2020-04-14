حمل رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب، علي مصباح أبوسبيحة، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مسؤولية عمليات الذبح ولقتل التي ارتكبتها التشكيلات المسلحة التابعة للوفاق في مدن المنطقة الغربية.

وقال بوسبيحة في رسالة وجهها للسراج عبر صفحته بموقع “فيسبوك” “إلى فائز السراج رئيس حكومة الوفاق والقائد الأعلى لجيشها ووزير دفاعها بالأمس دخل جيشك المكون في غالبيته من مجموعات غير نظامية إلى مدن غرب ليبيا وفي لقاء صحفي ليلة امس بمشاركة أركان حربك باركت انتصاراته ولم تتعرض بأدنى كلمة لاستهجان أو استنكار ما قاموا به من قتل بالذبح وتخريب للأملاك العامة والخاصة مما يعد جريمة حرب مكتملة الأركان طبقا لاتفاقية جنيف الأولى والثانية وستكون أنت وأركان حربك المتهمين الأوائل في هذه الجرائم البشعة التي تتنافى مع ابسط حقوق الإنسان الواجب عليكم حفظ سلامة المواطنين المدنيين وأملاكهم وتقديم الخدمات الأساسية لهم”.

ودعا بوسبيحه السراج لوضع “الترتيبات الأمنية لحفظ سلامة المواطنين وضمان سلامة الأسرى ومعاملتهم طبقا لما نصت عليه اتفاقية جنيف” وتابع “أي تقصير في هذا الأمر سيعرضك للمحاكمة طبقا للقانون الدولي إن عاجلا أو آجلا لان مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وليس لك من مخرج إلا القبض على هؤلاء المجرمين وتقديمهم لمحاكمة علنية عادلة ولا يخفى عليك أن هناك توثيق لهذه الجرائم من المواطنين ومن جهات حقوقية” وتابع “الأمر يحتاج منك اتخاذ إجراءات عاجلة وضرورية”.