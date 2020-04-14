المحجوب : الوحدات العسكرية تتقدم في محور بوسليم

قال آمر إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد خالد المحجوب، إن مليشيات حكومة الوفاق تلقت خسائر فادحة بمحور عين زارة.

وبين المحجوب أن القوات المسلحة تتحفظ على نحو 13 جثة من عناصر الميليشيات الذين قتلوا في المواجهات.

وأضاف المحجوب أن الوحدات العسكرية حققت تقدما كبيرا في محور بوسليم، حيث وصلت إلى منطقة الشعبية، متوعدا مليشيات حكومة الوفاق بالهزيمة في القريب العاجل.

وأوضح أن سلاح الجو شن سلسلة غارات عنيفة على مواقع المليشيات في منطقة شكشوك بالقرب من مدينة جادو غرب البلاد، مشيرا إلى قصف أرتال عسكرية في مناطق شكشوك وشمال قاعدة الوطية، بالإضافة إلى استهداف قاعدة معيتيقة التركية بنحو 50 صاروخاً.

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