طارق درمان: الحرب اليوم ضد عملاء باعوا الوطن  للأتراك والدواعش السوريين

طالب الشيخ السلفي طارق درمان، الشباب الذين خرجوا من «صرمان» و«صبراتة» الإنحياز لإخوانهم في «الوطية» وغيرها، قائلًا: “لا تخافوا ولا تحزنوا واصبروا إن الله مع الصابرين”.

وأضاف الشيخ السلفي، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك؛ إن “الحرب اليوم بين حق وباطل حرب على المنهج السلفي كما صرحوا بذلك”، مضيفًا “عملاء باعوا الوطن للأتراك والدواعش السوريين”.

وأوضح في تدوينة أخرى، أنه “يجب فك الحصار على قاعدة الوطية التي أغلب من فيها من قبيلة الجهاد (الزنتان)”، قائلًا: “لا تتركوا أبنائكم لأعدائكم، فالموت خير من ذلك”.

وشدد الشيخ طارق درمان، على أن “المسميات تغيرت والمسمى واحد تُعاد أحداث 2014 بحذافيرها ولكن تغير أمر وهو من كان مندسًا في صفوفنا صار قائدا لأعدائنا، فحسبنا الله ونعم الوكيل”.

جدير بالذكر أن الطيران التركي المسير، كان قد شن، الاثنين، ضربات استهدفت غرفة عمليات محاربة داعش في صبراتة، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، بالتزامن مع قصف من البحرية التركية للمدن الساحلية.

وعلى إثر ذلك، دخلت المليشيات المسلحة التابعة للوفاق والمرتزقة السوريين، مدينة صبراتة، وبينهم إرهابيو “مجلس شورى ثوار بنغازي” الفارين من مدنهم بعد تطهيرها من قبل القوات المسلحة، وأبرزهم القيادي فرج شكو، الذي أعلن اشتراكه في الهجوم على المدينة.

ورصدت “الساعة 24”، مساء الإثنين، نشر المليشيات الإرهابية الموالية لتنظيمي “القاعدة” و”داعش” الفوضى، وبث الرعب في قلوب سكان مدينة صبراتة، بعد دخولهم إليها ضمن الغزو الذي بدأته البحرية التركية وطيرانها المسير.

وأشعلت المليشيات النيران في مقر مديرية أمن صبراتة، واقتحمت عناصرها منازل المدنيين، وهاجمت المواطنين الموالين للجيش الليبي، وأحرقت منازلهم أيضا.

وقال شهود عيان إن عناصر مليشيا “مجلس شورى بنغازي” طاردت المواطنين بشوارع صرمان، وتجول قادتها بآلياتهم العسكرية في الشوارع، وأطلقوا الرصاص في الهواء.