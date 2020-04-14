طقس حار في عموم ليبيا

أخبار ليبيا24

تشهد ليبيا اليوم الثلاثاء ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة تصل إلى 40 درجة مئوية في أغلب المناطق.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث طقس متقلب مصحوب بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا هذا اليوم، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق ليبيا تتراوح ما بين (35-40) درجة مئوية.

وأوضح المركز أن من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة انخفاضًا يوم غد الأربعاء على أغلب المناطق، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشمال الغربي. وقال إن المتوقع أن تتجاوز سرعة الرياح النشطة لـ 50 كليومترا في الساعة.

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