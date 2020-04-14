مرغم: الثوار يجب أن يتم منحهم رتب عسكرية لأن مؤهلاتهم موازية لمؤهلات الكليات العسكرية

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الاخوان المسلمين محمد مرغم إن المنطقة الغربية تحررت مما وصفها بـ”براثم عصابات المتمرد حفتر” (القوات المسلحة الليبية)، مشيراً إلى أن المؤتمر المشترك الذي عقد خطوة جيدة في الطريق الصحيح وهو ما يربط القيادة المدنية و العسكرية بالمواطن و الشعب و الجبهة الداخلية حسب زعمه.

مرغم أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن الفترة الماضية كان يفتقد المشهد لمثل هذه البيانات والتصريحات وإحاطة المواطن بما يجري على الجبهة والأرض وفي كواليس الحكومة وإدارتها .

وإعتبر أن النقص والخلل والفارق الذي كان بين القيادة والمواطن هو من يسبب الإرباك للمواطن وجعله يتعرض للحرب النفسية من الخصم سواء في التقدم أو بمراحل التقهقر، لافتاً إلى أنه كان يفترض على فائز السراج الخروج دورياً لليبيين ويوضح للمواطن والجبهة الدبلوماسية في العالم ما يجري بالجبهة.

وبيّن أن ما وصفه بـ”إنتصار قوات الوفاق” سيرفع من أسهم ما وصفه بـ”مشروع الدولة المدنية” التي ترفعه الحكومة المدنية في طرابلس ويقرب موعدها والعودة للمسار الديمقراطي والإنتخابي والإحتكام للشعب وسيادة القانون حسب زعمه.

وإستطرد حديثه:”موضوع بناء المؤسسة العسكرية تحدث اللواء جويلي أن هناك عسكريين فاشيين الآن تمايزت الصفوف وارجوا من الآن وصاعداً أن لا نميز بين عسكري ومدني يقاتل من أجل مشروع الدولة المدنية ويجب على الحكومة استيعاب الثوار الذين قاتلوا ودفعوا دمائهم في سبيل الدولة المدنية، عليها أن تدمجهم بالجيش أو المؤسسة العسكرية يمنحوا الرتب العسكرية لمؤهلاتهم الموازية لمؤهلات الكليات العسكرية النظيرة لها ويتبوؤوا مناصب تمكنهم من بناء المؤسسة العسكرية السليمة”.

كما أضاف” هناك خطوة يجب أن يخطوها السراج بشأن الداعمين لحفتر الذين يجب إحراجهم أمام العالم لأنهم مخالفين لقواعد القانون الدولي يعترفون بحكومة و يدعمون متمردين عليها، يجب أن تكون رسالتنا قوية ومن القوة أن تسميهم بأسمائهم حتى تفهم الشعوب الأخرى و تستوعب خاصة أننا في عز الإنتصار الآن” حسب تعبيره.

ورأى أن السياسية ليست خارجية فقط بل هناك سياسة وجبهة داخلية يجب حمايتها لتكون متينة في مواجهة الخلل الذي خلقه فريق ممن وصفهم بـ “انصار حفتر” داخل الجبهة، مؤكداً على ضرورة حسم هذه المسألة من قبل حكومة الوفاق وملاحقة كل من يؤيد “مشروع حفتر” بالقانون والتحفظ عليهم لضمان عدم المساسه بالمواطنين والدولة وأمنها.

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