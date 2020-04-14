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شلوف: يجب تغيير مفهوم ومنظومة الجيش واستيعاب الثوار الذين شاركوا في تجديد روح فبراير

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إعتبرت عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة حنان شلوف أنه بعد ما جرى في شرق مصراتة والمنطقة الغربية مما وصفته بـ”الملحمة وتحريرها من مليشيات حفتر”، يجب أن يتغير مفهوم الجيش.

شلوف أعربت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد عن أملها بأن تكون عودة من وصفتهم بـ”مهجري برقة قريبة”.

وإستطردت حديثها:” يجب استيعاب الثوار الذين شاركوا في تجديد روح فبراير في النطاق العسكري فمنهم الشيخ والمهندس والطالب لا أعتقد أنه يمكن أن يستوعبوا جميعاً في الإطار العسكري، من قال أنهم هم انفسهم يريدون ان بنضموا للجيش ؟ هم يريدون الدفاع عن الوطن وخط فبراير عندما يكون هناك إعتداء عليه او يكون هناك خطر محدث به لذلك أضم صوتي لمرغم أننا يجب أن نفكر في مفهوم ومنظومة للجيش خارج الصندوق غير المفهوم التقليدي التي أورثتنا اياه الدول المستعمرة وتريد تطبيقه على ليبيا”.

كما قالت إنه يجب أن يكون هناك مشروع سياسي يحاول لملمة ليبيا ليس كمشروع الإتفاق السياسي بل مشروع وطني حقيقي يمتاز بالشفافية وقراءة النقص وضمانات حقيقة للأطراف على أن يستثنى “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) من هذا الأمر وبشكل نهائي كونه أثبت المرة تلو الأخرى أنه لا عهد له ولا ذمة سواء دولية أو محلية بحسب تعبيرها.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • شلوف تحتاج لحلوف فى خيمة النكاح لكى يستطيع نيك هذه البقرة الثائرة فهى من نسوان الخوان تعشق الذب السورى للمرتزقة وتتمسك به لان خروفها لايعرف كيف يركب البقرة متعود يركب خروف مثله

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  • للعهر انصاف وأشكال والعهر السياسي من أبشع انواع العهر فخيانه الوطن عهر والخائن عاهر فهنيئا لكم في مصراته وطرابلس ما يسجله التاريخ فتاريخكم الحالي ليس انصع من تاريخكم في الماضي فالخيانه ملازمه لكم في الجين الوراثي يالها من صفحات لكم في التاريخ حالكه السواد فمثل ما هناك قائمه للابطال الوطنيين هناك قائمه للخونه فضمي صوتك لمن تشائين فلن تكون ليبيا إلا كما يرغب فيه جيشها الوطني والعار والموت والشنار في وضح النهار والشقاء للعملاء الذين البسهم اردوغان من الذل رداء

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  • نملة طلع لها اثنان وعايشة فى اوهام الخوان فبراير قال طز فيكى وفى فقراير وصراصير وخوان فبراير والمضحك ان ماسورة مجارى خرجت وخرج منها صراصير الخوان كانهم دخلوا بنغازى وطبرق وليسوا محاصرين فى مصراطة وطرابلس كلما حاولوا التقدم يتم ابادة خرفانهم ومتصورين ان تخلى الجيش عن مساحة كبيرة فى الغرب لتشتيتهم فيها والتركيز على تحرير طرابلس والسيطرة على مؤسسات الدولة اهم وبعدها كله سيهرول نحو السلطة والمال وتتصور هذه البقرة ان الخوان الاغبياء يمكنهم التخلص من المشير ونسوا انهم حاولوا ذلك فى مصر مع مشير اخر فاكتسب شعببة جارفة بسبب غباوتهم وبنى جيش قوى هو الاول عربيا وافريقيا واسلاميا وفى اى لحظة سيتقدم لدعم الجيش الوطنى ان دعت الضرورة ويسحق صراصير فبراير ويكرمهم فى السجون مثل اخوانهم من ثوار يناير عملاء قطرائيل اتفوووووه عليكى وعليهم

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