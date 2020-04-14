شلوف: يجب تغيير مفهوم ومنظومة الجيش واستيعاب الثوار الذين شاركوا في تجديد روح فبراير

ليبيا – إعتبرت عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة حنان شلوف أنه بعد ما جرى في شرق مصراتة والمنطقة الغربية مما وصفته بـ”الملحمة وتحريرها من مليشيات حفتر”، يجب أن يتغير مفهوم الجيش.

شلوف أعربت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد عن أملها بأن تكون عودة من وصفتهم بـ”مهجري برقة قريبة”.

وإستطردت حديثها:” يجب استيعاب الثوار الذين شاركوا في تجديد روح فبراير في النطاق العسكري فمنهم الشيخ والمهندس والطالب لا أعتقد أنه يمكن أن يستوعبوا جميعاً في الإطار العسكري، من قال أنهم هم انفسهم يريدون ان بنضموا للجيش ؟ هم يريدون الدفاع عن الوطن وخط فبراير عندما يكون هناك إعتداء عليه او يكون هناك خطر محدث به لذلك أضم صوتي لمرغم أننا يجب أن نفكر في مفهوم ومنظومة للجيش خارج الصندوق غير المفهوم التقليدي التي أورثتنا اياه الدول المستعمرة وتريد تطبيقه على ليبيا”.

كما قالت إنه يجب أن يكون هناك مشروع سياسي يحاول لملمة ليبيا ليس كمشروع الإتفاق السياسي بل مشروع وطني حقيقي يمتاز بالشفافية وقراءة النقص وضمانات حقيقة للأطراف على أن يستثنى “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) من هذا الأمر وبشكل نهائي كونه أثبت المرة تلو الأخرى أنه لا عهد له ولا ذمة سواء دولية أو محلية بحسب تعبيرها.

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