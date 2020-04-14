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الساعدي: ثورة التكبير تسترد أنفاسها وتتعافى بإستعادة صبراتة وصرمان

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رأى المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة عضو دار الإفتاء في طرابلس سامي الساعدي المقرب من مجالس الشورى الارهابية أن ما أسماها بـ”ثورة التكبير” تسترد أنفاسها وتتعافى بإستعادة صرمان وصبراتة.

الساعدي وفي منشور له عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” قال:”ثورة التكبير تسترد أنفاسها وتتعافى بفضل الله ثم بسواعد أبنائها الأبطال الذين لم يبيعوا عودة صرمان وصبراتة إلى الوطن والبقية في الطريق بإذن الله”.

وأضاف المسؤول الشرعي زاعماً :” التهنئة لكل من ساهم في صناعة هذا النصر والتهنئة لأهالي الشهداء الذين شرفهم الله بهذا الاصطفاء وكتب الله لكم عظيم الأجر ورزقكم جميل الرضا والصبر” .

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • للعهر انصاف وأشكال والعهر السياسي من أبشع انواع العهر فخيانه الوطن عهر والخائن عاهر فهنيئا لكم في مصراته وطرابلس ما يسجله التاريخ فتاريخكم الحالي ليس انصع من تاريخكم في الماضي فالخيانه ملازمه لكم في الجين الوراثي يالها من صفحات لكم في التاريخ حالكه السواد فمثل ما هناك قائمه للابطال الوطنيين هناك قائمه للخونه فأستعيدوا التكبير او ارقصوا او هزوا رؤسكم التي يملآها الغباء كرؤس الحمير فلن تكون ليبيا إلا كما يرغب فيه جيشها الوطني والعار والموت والشنار في وضح النهار والشقاء للعملاء الذين البسهم اردوغان من الذل رداء

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  • ياميبون انهم كانوا هناك وتم طردهم من اهالى هذه المدن ودخلوا للمصيدة برجليهم فلن ينجوا واحد من هؤلاء الجرذان الخوان ولن ينفعهم اردوغان كما لم ينفع مرشدهم العام منذ 7 سنوات بيتناك فى السجن ربك الاعمى ياميبون اتفوووه عليك غبى وما قيمة الصحراء الغربية التى يتشتت فيها الخرفان الغبية بينما يسيطر الجيش الوطنى على اهم شئ وهو النفط ولم يستطتع اى خروف مصراطى ان يتقدم شبر واحد بعد ابوقرين حيث تقدم الجيش وقتل ماتيسر منهم اسر اخرين وعاد بغنائم ثمينة وفى محاور طرابلس فشلت كل هجمات المرتزقة والاتراك وتقدم الجيش فى ابوسليم وهى اهم من المنطقة الغربية كلها حيث تجعل الجيش قريب من وزرات مهمة منها الداخلية وقرب مركز الاتصالات الرئيسى فى الزاوية ووجد اثناء تقدمه جثث بالعشرات فرت المليشيات وتركتها لمرتزقة سوريين واتراك راينا صورهم وان شاء الله سيكبر جنود الجيش الوطنى فى ميدان الشهداء فى رمضان

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