اجتماع بوزارة الخارجية لتأمين عودة الليبيين العالقين في الخارج

عقد في مقر وزارة الخارجية أمس اجتماع تشاوري وتمهيدي حضره رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس عبد الحميد الصافي، ووزير الخارجية عبد الهادي الحويج، ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي.

وبحث الاجتماع الإجراءات المزمع اتخاذها لتأمين رجوع المواطنين الليبيين العالقين بالخارج؛ بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم الاتفاق على ضرورة التشاور والتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا؛ لضمان إتمام عودتهم، مع إشراك جميع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، على أن تتولى وزارة الخارجية تزويد جميع الجهات المعنية بالمعلومات الخاصة بهؤلاء المواطنين وفقا لمعايير تمثلت في أن يقوم المواطن بتعبئة النموذج الإلكتروني على موقع وزارة الخارجية، وأن يكون موعد خروج المواطن من ليبيا بعد الأول من يناير الماضي، مع الإشارة إلى أن آخر موعد لقبول طلبات العودة هو الـ20 من الشهر الجاري.

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