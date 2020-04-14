خارجية الوفاق: سنجري فحص للعالقين في مصر وتونس وتركيا والبدء بالحجر الصحي لهم لمدة 14 يوماً

ليبيا – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمد القبلاوي إن اللجنة العليا أصدرت بعض التوصيات في اجتماعها الأخير بشأن العالقين في الخارج.

القبلاوي وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الثلاثاء أوضح أن القرارات تعمم على كافة السفارات والقنصليات حيث تشمل إجراء التحاليل الطبية اللازمة للمواطنين العالقين في مصر وتونس وتركيا بشأن فيروس كورونا والبدء في الحجر الصحي لمدة 14 يوما ومن ثم يعاد التحليل مرة أخرى على أن تبدأ ترتيبات العودة بعد الاختبار الثاني والتأكد من نتائج التحاليل.

وأضاف المتحدث أن الدول الأخرى يجرى العمل فيها على تقديم مساعدات للمعيشة وأن هناك بعض المقترحات المقدمة من السفارات لإحداث رحلات خاصة بعد إجراء التحاليل والإجراءات الخاصة إلا أن اللجنة لم تتخذ أية قرارات حتى الآن بشأن المقترحات.

وأوضح أن الإجراءات تبدأ خلال الأيام المقبلة عقب إرسال اللجنة المشكلة للإشراف على التحاليل وعملية الحجر المنزلي.