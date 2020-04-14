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الصين تؤكد استعدادها لدعم ليبيا في مواجهة كورونا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أرسل وزير الخارجية الصيني وانغ يي برسالة نصية إلى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة يؤكد فيها دعم بلاده بالإمكانات والمستلزمات الطبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وجاء في نص الرسالة سنقف بكل ثبات إلى جانبكم انطلاقا من اهتمامنا بتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسنقدم بقدر إمكاننا المستلزمات الطبية التي تحتاجون إليها بشكل ملح وسنقوم بتقاسم الخبرات وتعزيز التعاون مع الدولة الليبية في أعمال الوقاية والسيطرة على الفيروس بما يحافظ على الصحة والأمن للشعبين.

كما أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي وقوف بلاده في مواجهة التحديات التي تواجه الشعب الليبي مع ظهور الحالات للسيطرة على الفيروس وتعزيز سبل الوقاية لمكافحته بما يضمن الخروج من هذه الأزمة التي تعصف بدول عدة حول العالم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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