الصين تؤكد استعدادها لدعم ليبيا في مواجهة كورونا

أرسل وزير الخارجية الصيني وانغ يي برسالة نصية إلى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة يؤكد فيها دعم بلاده بالإمكانات والمستلزمات الطبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وجاء في نص الرسالة سنقف بكل ثبات إلى جانبكم انطلاقا من اهتمامنا بتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسنقدم بقدر إمكاننا المستلزمات الطبية التي تحتاجون إليها بشكل ملح وسنقوم بتقاسم الخبرات وتعزيز التعاون مع الدولة الليبية في أعمال الوقاية والسيطرة على الفيروس بما يحافظ على الصحة والأمن للشعبين.

كما أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي وقوف بلاده في مواجهة التحديات التي تواجه الشعب الليبي مع ظهور الحالات للسيطرة على الفيروس وتعزيز سبل الوقاية لمكافحته بما يضمن الخروج من هذه الأزمة التي تعصف بدول عدة حول العالم.

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