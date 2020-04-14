«اليونسيف» تتصدق على «حكومة السراج» بالأدوية والمعدات الطبية.. أين سيتم توزيعهما؟ 

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف»، أنها حددت مع وزارة صحة الوفاق، المرافق الصحية الأكثر احتياجاً والمتضررة من تدفقات الهجرة، حيث من المنتظر أن تستفيد 225 ألف سيدة وطفل في 34 مرفقاً صحياً بـ 26 بلدية من حوالي 122 طناً من الأدوية واللوازم الأساسية المنقذة للحياة التي وصلت إلى ليبيا، حيث تعتبر هذه اللوازم ضروريةً لتنفيذ برنامج متكامل لصحة الأم والطفل.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنها “ستكفل تعزيز خدمات الصحة الأولية الجيدة والخدمات المنقذة لحياة الأمهات والمواليد الجدد والأطفال”، لافتة إلى أنه “سيتم تعزيز خدمات الرعاية الصحية والتغذية لتفادي الأمراض والوفيات التي يمكن الوقاية منها بين الفئات السكانية المستضعفة، ولا سيما النساء والأطفال”.

وتابع البيان، أن “اليونيسف صممت مع صحة الوفاق مجموعة من اللوازم والمواد الطبية الأساسية لتكون متاحة على مستوى المرافق الصحية لضمان خدمات عالية التأثير”. هذا بالإضافة إلى “توفير اللوازم، تتضمن البرامج التي تدعمها اليونيسف بناء قدرات الطاقم الطبي المعني لتقديم خدمات صحة الأم والطفل والتغذية وفقاً للمعايير الدولية؛ وتعزيز نظام المعلومات الصحية (إدارة البيانات) لدعم اتخاذ القرار القائم على الأدلة؛ وقيادة المناصرة والتعبئة المجتمعية لتعزيز الممارسات الصحية من خلال استراتيجية التواصل من أجل التنمية”.

من جانبه، قال عبد الرحمن غندور، ممثل اليونيسف الخاص في ليبيا: إنه “لا تزال صحة الأم والطفل تشكل تحدياً كبيراً، ولا سيما في بلدان العالم النامية”. مضيفًا أنه “تموت امرأة واحدة في العالم كل دقيقة بسبب مضاعفات الولادة”.

وتابع؛ قائلاً: “إنني فخور بشراكتنا مع وزارة صحة الوفاق التي تهدف إلى تحسين خدمات إنقاذ الحياة للأمهات وأطفالهن في ليبيا في 26 بلدية، خاصة خلال فترة جائحة فيروس كورونا”، على حد قوله.

وأوضح أن “منظمة اليونيسف واثقة من أن هذا البرنامج سيكون له تأثير إيجابي وبعيد المدى على عدد أكبر من السكان داخل البلديات وسيساهم مع الجهود الوطنية لتمكين النساء والأطفال من الحصول على الخدمات الصحية المنقذة للحياة، ولهذه المساعدة أهمية خاصة حيث تكافح ليبيا مع بقية العالم لمواصلة تقديم الخدمات في وضع جائحة كورونا الصعب للغاية”.