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المجعي: سيطرنا على صبراتة وصرمان بعد أكثر من 16 طلعة جوية ونستعد للسيطرة على قاعدة الوطية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – كشف القيادي بمدينة مصراتة والمتحدث باسم مسلحي “بركان الغضب” مصطفى المجعي تفاصيل سيطرة مسلحيهم المعومين بعدد من الارهابيين والمطلوبين محليا ودوليا على مدن صرمان وصبراتة والعجيلات غربي العاصمة طرابلس.

المجعي وفي تصريح لموقع “عربي 21” المملوك لدولة قطر قال إن “قوات بركان الغضب” زحفت فجر الاثنين صوب المدن الثلاث بعد تمهيد جوي حيث قامت ما وصفها بـ”طائرات مقاتلة تابعة لحكومة الوفاق” (الطائرات المسيرة التركية) بأكثر من 16 طلعة جوية ضربت خلالها مواقع وتمركزات من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) في المدن الثلاث.

وأضاف زاعماً :” ما إن بدأت طلائع قوات بركان الغضب بدخول الأحياء الأولى لهذه المدن حتى اندفع الأهالي للالتحام مع قواتنا في حين فرت مليشيات حفتر نحو مناطق مفتوحة خارج هذه المدن”.

وقال إن هذه المدن الثلاث صبراتة وصرمان والعجيلات كانت شوكة في خاصرتهم فهي تمثل عمقا لـ “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) في الغرب وشكلت خزانا بشريا له إذ يتم عبرها إمداده بالمقاتلين، حسب زعمه.

وتابع :”قوات البركان سيطرت على مناطق رقدالين والعسة التي كانت تمثل جيوبا لحفتر وأن التقدم الحاصل في هذه المناطق يمهد الطريق لمعركة تحرير قاعدة الوطية بشكل كامل”.

المتحدث باسم مسلحي “بركان الغضب” إختتم بالقول :”نستطيع القول إن المنطقة الغربية لا تواجد مهم وحقيقي فيها لقوات حفتر بعد طرده من هذه المناطق الاستراتيجية ما عدا مدينة ترهونة التي ما زالت قواته تتواجد فيها حتى الان،وهي الحاضنة الوحيدة له في الغرب”، حسب زعمه.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • Allah will support Tarhuna and all the cities that willing to release the capital city Tripoli from all the malitias. And Allah will send corona virous to the most criminal in the World (Ardogan), May Allah send a dangerous virous to Ardogan
    We feel sorry for all the countries that see an evil and big dangerous country supports the malitias of the fake government in Tripoli

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  • اى لوطية يالوطى فهى عصية عليكم من زمان وستكون مقبرة للخوان الا تتذكر مطار طرابلس وهو على بعد عشرون كيلو من قلب طرابلس هل استطاعتم ياحمار دخوله مستحيل طبعا فالمناطق التى يتواجد فى اسود تفترس الجرذان انظر الى ابوقرين ياخروف يابوقرنين تحولت الى مقبرة للمصاريت والاتراك ولا تجد اى جرذ يحاول مرة اخرى الى سرت وانظر الى ابوسليم حيث يتقدم اسود الجيش وسط عشرات الجثث للاتراك والمرتزقة وقريبا سياتوا بك انت وكل الخوان من قفاهم ليحلبوا للعدالة نحن نحترم القانون ولن نقطع رؤوسكم بل نتركها لعشماوى ليقتص باسم الشعب

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  • ياحمار انظر الى مطار طرابلس العالمى هل استطاع جرذانكم دخوله على مدار عام مستحيل طبعا هناك اسود رغم توسلكم للاتراك كما قال السويحلى فباع لكم دواعش ومرتزقة ليتخلص منهم ومع ذلك قتل الجيش العديد منهم وتخيل ياميبون بدون فرقاطة تركية تقصف من البحر وطائرات تركية تساند مرتزقتكم من اجل دخول مدن يحميها امن داخلى فقط تخيل ياميبون لو ان فرقاطة مصرية امام مصراطة وطائرات الاباتشى تغطى جنود الجيش الوطنى الا يستطيعوا دخول مصراطة بسهولة وان كنت اتمنى من الغواصة المصرية القادمة من المانيا اس 43 وتقوم بعمل مناورة فى الطريق ان تقوم بعمل مناورة مع الجيش الوطنى امام مصراطة وتغرق اى فرقاطة تركيا حيث تمتلك صواريخ مداها 130 كم تخرج من تحت الماء

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