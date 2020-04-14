مصادر: «باشاغا» ينصّب خال أحد أكبر مهربي البشر والبنزين مديرا لأمن صبراتة

عقب ساعات من هجوم عناصر داعش والقاعدة التابعين لمليشيات السراج، مدعومين بغطاء جوي وبحري تركي، أصدرت داخلية السراج قرارا بتعيين أحد العناصر وثيق الصلة بمهربي البشر ولصوص البنزين، مديرا لأمن صبراتة.

وزعم بيان «داخلية السراج»، أنه هذه الخطوة جاءت في إطار الحفاظ على «الأمن والاستقرار» وبسط «السيطرة الأمنية» داخل ما أسموها بـ«المدن المحررة» من قبل ما وصفوها بـ«قوات الجيش الليبي بحكومة الوفاق الوطني» -في إشارة إلى مليشيات السراج- وملء الفراغ الأمني الذي تركته «المليشيات الخارجة عن الشرعية».

قال البيان “أصدر وزير داخلية السراج، فتحي باشاغا القرارات التالية: بتكليف «عميد عبدالله العارف علي المحجوبي» بمهام مدير أمن صرمان، تكليف «عميد عبدالسلام المبروك عبدالسلام شوية» بمهام مدير أمن صبراتة”.

وقالت مصادر متطابقة، أن «مليشيات الوفاق» قررت تكلف عبد السلام المبروك شوية، آمرا لمديرية أمن صبراتة، وهو خال عصام الغول الذراع الأيمن للمليشياوي أحمد الدباشي الشير بـ«العمو» الذي يعد أكبر مهرب للبنزين والهجرة غير الشرعية في صبراتة وأخوه عمر الغول.

وشددت المصادر على أن عصام وعمر الغول، هم من أكبر تجار البنزين والهجرة غير الشرعية بعد العمو، مضيفين “المليشيات تريد جعل صبراتة مرتع لهؤلاء المجرمين حتى يعيثوا فسادا في المدينة تحت غطاء من خالهم مدير الأمن المزعوم”.