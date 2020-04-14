مالطا تدعو الاتحاد الأوروبي لإطلاق بعثة إنسانية في ليبيا

حثت مالطا اليوم الثلاثاء الاتحاد الأوروبي على إطلاق “بعثة إنسانية فورية” في ليبيا للمساعدة في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين خلال جائحة فيروس كورونا.

وقال وزير خارجية الدولة الجزرية المتوسطية إن فرق الاتحاد الأوروبي يجب أن توزع إمدادات غذائية وطبية بقيمة 100 مليون يورو (110 مليون دولار) على الأقل.

وجاءت رسالة إيفاريست بارتولو إلى جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بعد يوم من إبلاغ حرس الحدود عن تحديد موقع أربعة سفن بين ليبيا ومالطا وعلى متنها 258 شخصًا.

وأغلقت كل من مالطا وإيطاليا موانئها أمام المهاجرين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت منظمة سي ووتش انترناشيونال الالمانية انها تخشى ان أن يكون احد القوارب على متنه 85 شخصا قد دمر وغرق من كان على متنه.

وقالت المنظمة اليوم الثلاثاء “مالطا تحرمنا من ملاذ آمن”، مضيفة “نطالب بمأوى آمن“.

وقالت وكالة الإنقاذ الإسبانية سالفامنتو ماريتيمو هيومانيتاريو إن المهاجرين الذين كانت على اتصال بهم جاءوا من أفريقيا جنوب الصحراء.

وقالت رسالة وزير الخارجية المالطي “الخيار الوحيد المستدام والواقعي لتجنب هذه الأزمة الإنسانية … هو أن يطلق الاتحاد الأوروبي بعثة إنسانية فورية في ليبيا”.

وقدر أنه “كان هناك أكثر من 650 ألف شخص ينتظرون مغادرة الشواطئ الليبية إلى أوروبا مع تسارع معدل المغادرة بسبب النزاع والمرض ونقص الاحتياجات الأساسية“.

وزعمت وزارة الخارجية المالطية أن تقديم المساعدة إلى ليبيا – وليس دول المهاجرين جنوب الصحراء الكبرى – كان “أسرع طريقة للتخفيف من الظروف الصعبة التي يعيشها المهاجرون وتقليلها“.

وسجلت إيطاليا رسمياً 20465 حالة وفاة بفيروس كورونا وتأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة. وأبلغت مالطا عن ثلاث وفيات بسبب الفيروس.