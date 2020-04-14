نائب مصري : أردوغان يواصل إرسال المرتزقة مستغلا انشغال العالم بكورونا

قال عضو مجلس النواب المصري عبد الرحيم علي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواصل نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا، للقتال إلى جانب مليشيات قوات الوفاق ضد الجيش الليبي، مستغلا انشغال دول العالم بوباء كورونا.

وأوضح في بيان لصحيفة اليوم السابع أن تركيا ترسل أسلحة إلى ميليشيات طرابلس، رغم قرار مجلس الأمن بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، مطالبا الدول الفاعلة في العالم، ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤوليتهم القانونية لمنع التدخل التركي فى ليبيا، وترك الشأن الليبي لليبيين.

وأضاف النائب المصري أن التدخل التركي يهدف إلى تحقيق مطامع أردوغان في رسم خريطة جديدة لليبيا على نحو يخدم مصالحه، وهو ما يهدد الأمن القومي العربي.

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